Belluno, 22enne finisce fuori strada con l'auto per evitare un cervo e muore: stava andando a lavorare

Un incidente stradale è costato la vita a un 22enne in provincia di Belluno. Secondo le prime ricostruzioni l’auto guidata da Alessandro Tabaku, questo il nome della vittima, avrebbe sbandato per evitare un cervo sbucato improvvisamente sulla strada. L’incidente è avvenuto all’alba di lunedì 24 ottobre lungo la SR203 Agordina, in località La Stanga nel comune di Sedico, provincia di Belluno.

Fuori strada per evitare un cervo

L’Opel Corsa guidata dal giovane è finita contro il muro di cinta di una casa dopo aver sbandato in modo rapido verso sinistra mentre percorreva un rettilineo.

Da qui l’ipotesi del cambio di direzione improvviso per evitare un animale, sospetto confermato anche da alcuni automobilisti che in quel momento stavano percorrendo lo stesso tratto di strada e hanno chiamato i soccorsi.

Il tratto della SR 203 Agordina in cui è avvenuto l’incidente è da sempre uno dei più pericolosi proprio a causa dei frequenti attraversamenti di cervi e caprioli.

Lavorava come impiegato presso EssilorLuxottica

Per Alessandro Tabaku non c’è stato nulla da fare. L’auto si è capovolta e gli operatori sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Tabaku, 22 anni, residente a Codognè (Treviso), stava raggiungendo il posto di lavoro presso la sede di EssilorLuxottica. Diplomato a Conegliano e laureato in economia aziendale e manageriale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, era impiegato come Accounts Payable SpecialistGlobal Business Services EMEA di EssilorLuxottica.