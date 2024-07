Bella Hadid scaricata dalla pubblicità Adidas dopo le critiche del mondo ebraico, le accuse alla modella

La collaborazione tra Bella Hadid e Adidas ha subito una brusca interruzione. La modella è stata rimossa dall’ultima campagna pubblicitaria del marchio, riguardante il lancio di un nuovo paio di sneakers ispirate ai Giochi Olimpici di Monaco ’72, realizzate in occasione delle imminenti Olimpiadi di Parigi. Il dietrofront dell’azienda di abbigliamento sportivo arriva dopo che diverse associazioni ebraiche hanno accusato di antisemitismo la top model di origini palestinesi.

Bella Hadid rimossa dalla pubblicità di Adidas

Nei giorni scorsi hanno fatto il giro dei social le immagini di Bella Hadid mentre sfoggiava il nuovo paio di sneakers Adidas, ispirato alle Olimpiadi di Monaco del 1972 e lanciato in vista degli imminenti Giochi di Parigi.

Adesso quelle foto sono sparite dai profili ufficiali del marchio, sostituite da un comunicato inviato all’AFP: “Siamo consapevoli che sono stati stabiliti collegamenti con eventi storici tragici, anche se del tutto involontari, e ci scusiamo per l’irritazione o il dolore” che quelle immagini possono aver provocato.

Fonte foto: getty images Bella Hadid. Sullo sfondo, il cartellone pubblicitario della campagna Adidas

Le accuse di antisemitismo

La rimozione improvvisa della campagna pubblicitaria di Adidas con Bella Hadid, arriva in risposta a una crescente ondata di critiche da parte della comunità ebraica.

Al centro delle polemiche c’è la decisione dell’azienda tedesca di ingaggiare una modella con un passato segnato da accuse di antisemitismo, collegate a dichiarazioni precedenti di Hadid stessa.

Inoltre la top model americana, che ha origini palestinesi, è nota per la sua partecipazione a manifestazioni filo-palestinesi e per aver condannato i bombardamenti israeliani su Gaza.

“Il fatto che Adidas abbia scelto Hadid, che incita costantemente all’odio contro gli ebrei e attacca lo stato ebraico, è abbastanza deplorevole”, ha dichiarato l’organizzazione internazionale Combat Antisemitism Movement.

La strage delle Olimpiadi di Monaco

In vista delle Olimpiadi di Parigi, Adidas ha lanciato un nuovo paio di sneakers ispirate ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972. Tuttavia, l’iniziativa del marchio tedesco è stata ampiamente criticata per essere considerata irrispettosa nei confronti degli atleti israeliani assassinati durante quell’evento da un gruppo di terroristi palestinesi, noto come Settembre Nero.

Dopo aver condannato la scelta di Bella Hadid come testimonial, il Combat Antisemitism Movement ha indirizzato le sue accuse anche verso le sneakers protagoniste della campagna: “Commemorare un’Olimpiade in cui è stato versato così tanto sangue ebraico è semplicemente patologico“.