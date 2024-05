Bed and breakfast con piscina in nero scoperto dalla GdF a Parma: maxi evasione dei coniugi proprietari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Avevano trasformato una villa con piscina in un bed & breakfast molto frequentato da turisti, ma non avrebbero mai dichiarato un centesimo al Fisco. La maxi evasione fiscale è stata scoperta dalla guardia di finanza di Parma, secondo quanto accertato i coniugi proprietari della struttura non avrebbero dichiarato redditi per oltre 200 mila euro.

Scoperta maxi evasione fiscale a Parma

I finanzieri del Comando Provinciale di Parma hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una coppia di parmigiani che gestisce da diversi anni un’attività di bed and breakfast nella propria residenza, scoprendo una maxi evasione.

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, la coppia aveva trasformato la loro casa, una villa con piscina situata in città, in una vera e propria struttura ricettiva che è risultata totalmente sconosciuta al Fisco.

Fonte foto: ANSA L’evasione fiscale scoperta dai controlli della guardia di finanza

Bed and breakfast con piscina in nero a Parma

L’attività di bed and breakfast era stata aperta nel 2017 e veniva pubblicizzata nelle principali piattaforme online come Booking e Airbnb.

La villa con piscina andava piuttosto bene, come testimoniano le oltre 250 recensioni lasciate sul web da decine di turisti italiani e stranieri.

Bed & breakfast sconosciuto al Fisco

Pur essendo pubblicizzata sulle maggiori piattaforme, l’attività di b&b della coppia era completamente sconosciuta al Fisco: stando agli accertamenti della guardia di finanza i due parmigiani non avrebbero mai pagato le tasse.

Nonostante l’assenza della documentazione contabile, i finanzieri sono riusciti a ricostruire il volume d’affari dell’attività attraverso l’analisi dei flussi finanziari e le informazioni provenienti dalle società di prenotazione online.

Le Fiamme Gialle contestano ai coniugi redditi non dichiarati per oltre 226 mila euro percepiti tra il 2017 e il 2022.