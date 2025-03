Beccato con la droga in tasca davanti a un supermercato in zona IV Ponte a Como: 37enne nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un marocchino di 37 anni è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti a Como. L’uomo, con precedenti di polizia, è stato trovato in viale Innocenzo mentre bivaccava di fronte a un supermercato. La sanzione è stata emessa dalla Polizia di Stato durante un controllo del territorio.

Controllo e scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una volante ha notato il 37enne marocchino in zona IV Ponte. L’uomo, con atteggiamento sospetto, si aggirava nei pressi del supermercato confabulando frettolosamente con altre persone di passaggio. Gli agenti hanno quindi proceduto a un controllo documentale.

Documenti e droga

Durante il controllo, è emerso che l’uomo non possedeva alcun documento di riconoscimento. Tuttavia, un’ispezione personale ha rivelato il possesso di quasi 10 grammi di hashish, nascosti in una tasca. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura.

Precedenti e provvedimenti

In Questura, sono emersi vari precedenti di polizia a carico del 37enne, sia in materia di stupefacenti che per inosservanze agli ordini del Questore di lasciare il territorio, incluso il divieto di dimora a Como. Tutti questi provvedimenti amministrativi non sono mai stati ottemperati. La sua posizione è ora al vaglio degli esperti dell’Ufficio Immigrazione di Como, che stileranno una relazione dettagliata al Questore Marco Calì per ulteriori provvedimenti.

