Bebe Vio alle Paralimpiadi di Parigi 2024: video unboxing in stile influencer e ironia sui calzini ricevuti

Bebe Vio è ormai pronta ad affrontare le Paralimpiadi 2024 a Parigi, ma non perde occasione per dimostrare che tutto si può prendere con leggerezza. Se da una parte c’è la tensione per le gare, dall’altra c’è il contenuto dell’equipaggiamento inviato a tutti gli sportivi. Nel suo scatolone, oltre a una grossa valigia, magliette, felpe e un borsone da palestra, ci sono anche dei calzini. Bebe Vio ovviamente non li indossa, ma anziché indispettirsi ci scherza su e rende tutto un gioco.

L’unboxing di Bebe Vio

Sui suoi canali social Beatrice Vio, l’atleta paralimpica nota in tutto il mondo con il diminutivo Bebe, ha pubblicato l’unboxing dell’attrezzatura arrivata alla sua squadra. In questo modo Bebe ha scimmiottato gli influencer e i creator, che spesso nei loro contenuti mostrano l’unboxing dei prodotti acquistati per recensirli.

Così Bebe Vio ha aperto il grande scatolone e si è trovata un grosso trolley tra le mani. Al suo interno, un serie di indumenti da indossare sia nel corso delle gare che all’interno del villaggio olimpico.

L’atleta mostra le magliette e la felpa con la scritta “Italia” in evidenza, ma anche asciugamani e una borsa da palestra. Sulle magliette scherza: “Guardatele ora, perché a Parigi saranno sempre sudate”.

Poi trova i calzini, decine di paia. Bebe Vio ovviamente non li indossa, e per questo ci scherza su e fa sorridere anche i suoi follower.

L’ironia sui calzini

“Calzini, ancora calzini. Indispensabili”. Bebe Vio mostra ai follower le buste con i calzini, sia bianchi che neri, e prende subito una decisione: “Andranno dritti dritti a mia sorella”.

Mentre prova la borsa da palestra, poi, continua: “Per portarsi tutti gli asciugamani e tutti i calzini di cui ha bisogno”.

Le Paralimpiadi 2024

I Giochi Paralimpici 2024 avranno luogo dal 28 agosto all’8 settembre, 11 giorni di gara durante i quali si sfideranno 4400 atleti in 549 eventi.

Bebe Vio è in gara con l’Italia ed è una delle campionesse di scherma più note al mondo. Schermitrice dall’età di 5 anni, nel 2008 è stata colpita da una meningite che le ha causato un’infezione talmente estesa da costringere i medici all’amputazione degli arti. Dopo un lungo ricovero e un intenso percorso di fisioterapia e riabilitazione, grazie all’ausilio di protesi speciali, ha ripreso l’attività sportiva.