BBC smaschera video fake della tv dell'Iran: immagini di un incendio in Cile spacciate per missili su Israele

Dopo i missili che l’Iran ha lanciato contro Israele, la tv di Stato della repubblica islamica ha mostrato i danni causati dei lanci. La BBC ha però eseguito un lavoro di fact checking, e ha smascherato i video fake trasmessi dalle reti iraniane, che sono in realtà le immagini di un incendio in Cile.

I video trasmessi in Iran dopo il lancio di missili verso Israele

In seguito all’attacco iraniano contro Israele, avvenuto con il lancio di centinaia di missili e droni, durante la notte la tv di Stato della repubblica islamica ha trasmesso in rotazione le immagini di un incendio, sostenendo fosse la conseguenza dell’impatto dei missili iraniani.

Stando a quanto sostenuto dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) però, circa il 99% dei missili, dei droni e dei missili da crociera lanciati durante l’operazione di ritorsione dell’Iran sono stati abbattuti o intercettati.

Il post nel quale la giornalista della BBC Ghoncheh Habibiazad ha riportato la notizia dei video fake diffusi dopo il lancio di missili dell’Iran contro Israele, che ritrarrebbero un incendio in Cile

I danni causati da quell’1% rimasto però, come confermato dall’IDF, si limitano a qualche cratere nella terra o qualche buca su una strada asfaltata, in alcuni casi non molto distanti da quelli che potevano essere degli obiettivi, come la base aerea di Nevatim. I video diffusi dalla tv iraniana hanno quindi generato non pochi sospetti.

Il video fake dell’incendio in Cile

Il video in questione è stato quindi esaminato dagli analisti della BBC, e i risultati sono stati diffusi in un breve video nel corso della rubrica “BBC Verify”.

Stando all’esito dello studio della BBC, riportato anche dalla giornalista Ghoncheh Habibiazad con un post su X, il “video trasmesso dalla TV di stato iraniana, che afferma di mostrare l’impatto dell’attacco di ritorsione dell’Iran contro Israele, è vecchio. In realtà mostra un incendio in Texas, e risale allo scorso marzo”.

Successivamente l’informazione è stata corretta, affermando che il video originale dell’incendio era stato registrato e messo su TikTok dal Cile. La registrazione difatti avrebbe come soggetto un incendio nella regione di Valparaiso, avvenuto lo scorso febbraio.

Alta tensione in Medio Oriente

La tensione resta alta in Medio Oriente dopo il recente scambio di offensive tra Iran e Israele, iniziato con gli 8 pasdaran morti, tra i quali l’alto ufficiale dei Guardiani della rivoluzione Mohammad Reza Zahedi, nell’attacco israeliano sull’ambasciata iraniana a Damasco.

Dopo giorni di paura, alla fine è arrivato l’attacco di ritorsione dell’Iran, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, ha lanciato contro Israele centinaia di droni, missili da crociera e missili balistici.

Di tutti i missili lanciati però, circa il 50% non ha raggiunto Israele e, secondo l’IDF, il 99% di quelli che ci è riuscito è stato comunque abbattuto dai sistemi di difesa israeliani.