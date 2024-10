Batteria del cellulare esplode in casa in Spagna e provoca vasto incendio, fiamme uccidono una famiglia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Spagna. Un’intera famiglia di quattro persone è stata letteralmente sterminata da un incendio divampato nella loro casa a Guillena, non lontano da Siviglia, in Andalusia. Da quanto emerso, a provocare il rogo sarebbe stata l’esplosione della batteria di un cellulare in carica.

Incendio in casa in Spagna, morte quattro persone

La tragedia è avvenuta nella mattinata di domenica 6 ottobre a Guillena, cittadina di 13mila abitanti a una ventina di chilometri da Siviglia, in Spagna.

Come riporta l’agenzia Efe, nel vasto incendio scoppiato in un’abitazione hanno perso la vita quattro persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia, padre, madre e due figli.

Fonte foto: Getty/Europa Press News La casa andata in fiamme a Guillena in Spagna

El Pais riferisce che le vittime sono José Antonio Rendón, 47 anni, sua moglie Antonia Hidalgo, 52 anni, e i loro figli José Antonio, 20 anni, e Adrián, 16.

Cosa è successo

Come riporta il Diario de Sevilla, l’allarme è scattato poco dopo le 8 del mattino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, la Guardia civil e la polizia locale.

All’arrivo dei pompieri l’abitazione era avvolta dal vasto incendio, con le fiamme che uscivano dalle finestre e una grande coltre di fumo.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e sono entrati hanno trovato i corpi privi di vita dell’intera famiglia.

Esplosa la batteria del cellulare

A provocare l’incendio è stata l’esplosione della batteria di un cellulare che si trovava in carica su un divano.

Lo ha riferito la Guardia civil, spiegando che questa è la conclusione degli accertamenti svolti dai vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza la casa.

Gli investigatori hanno infatti localizzato l’inizio del rogo che ha devastato la casa su un divano del soggiorno, al primo piano dell’abitazione. Sul divano hanno trovato i resti di un telefono cellulare esploso mentre era in carica.

Sconvolti gli abitanti di Guillena, il sindaco della cittadina ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.