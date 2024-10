Bassetti contro la polizia di Genova per un verbale dopo la musica troppo alta: la stoccata di Gramellini

L’infettivologo Matteo Bassetti è finito al centro di una nuova polemica ma stavolta il suo lavoro non c’entra nulla: sui suoi canali social si è sfogato dopo che la Polizia di Genova ha emesso un verbale nei suoi confronti per musica troppo alta. Massimo Gramellini ha commentato quanto accaduto con una “stoccata”.

Bassetti contro la polizia di Genova: lo sfogo dell’infettivologo

Sui suoi canali social, Matteo Bassetti ha raccontato: “Mi è stato fatto un ammonimento perché alle 23,30 festeggiavo il compleanno di mio figlio di 16 anni con musica in casa. Questa è Genova”.

Poi l’infettivologo ha aggiunto: «Sono stato ammonito dalla Polizia Municipale di Genova che è venuta a suonare alla porta, sollecitata da qualcuno, dicendomi che la musica in casa mia era troppo elevata. Avevamo una musica veramente leggerissima. La domanda che mi faccio da cittadino è: lo stesso tipo di trattamento avverrebbe se quello che ho fatto io in casa mia, nel mio quartiere, fosse avvenuto nei vicoli della città, in via del Campo o in via Prè? La sensazione è che qua si sa essere deboli coi forti, ma molto forti con i deboli, e questa non è la città in cui evidentemente io voglio vivere”.

Fonte foto: ANSA

L’infettivologo Matteo Bassetti.

La risposta a Matteo Bassetti dopo la polemica

L’assessore comunale alla Polizia Locale Sergio Gambino, in alcune dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera, ha così risposto a Matteo Bassetti: “Voglio rassicurare il prof Bassetti e tutti i cittadini che la Polizia Locale opera con equità e professionalità in ogni quartiere, senza distinzioni”.

Gambino ha poi spiegato: “L’intervento è avvenuto a seguito di un esposto in cui si lamentava l’impossibilità di riposo a causa del volume elevato della musica”.

La stoccata di Gramellini a Matteo Bassetti

La polemica tra Matteo Bassetti e la Polizia Locale di Genova non è passata inosservata, tanto da meritare spazio nella rubrica di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera.

Nel suo “Caffè” del 4 ottobre, Gramellini, facendo riferimento alla frase di Bassetti sui “deboli” e i “forti” ha scritto che l’infettivologo si è autoassegnato “una patente di debole smentita dal buonsenso e dal senso del ridicolo, ancor prima che dalla sua biografia”.

Ancora Gramellini: “Il mondo è pieno di persone influenti e famose che si sentono perseguitate per il solo fatto di essere tali e accusano le istituzioni di favorire sfacciatamente i poveri diavoli. Speriamo si tratti di un virus, perché in tal caso il professore, avendolo già preso, potrebbe aiutarci a trovare gli anticorpi”.