Barricato in casa a Monterenzio vicino Bologna, area blindata: "Esco solo morto". Arrestato dopo un blitz

Area blindata attorno a una casa di Monterenzio, nell’Appennino bolognese, dove un uomo si è barricato in casa per ore. Un 30enne di origine straniera si è rinchiuso nella sua abitazione per cercare di sfuggire alla prigione a seguito della violazione del divieto di avvicinamento alla famiglia.

La vicenda a Monterenzio

L’uomo si è asserragliato nella sua abitazione della frazione Bisano del comune nel Bolognese durante la mattinata dell’1 novembre, quando i carabinieri si sono presentati davanti alla porta di casa per notificargli il provvedimento del giudice e scortarlo in carcere.

Il 30enne era già noto alle forze dell’ordine ed era sottoposto a divieto di avvicinamento per il reato di maltrattamento in famiglia e stalking. Una misura cautelare che nei giorni precedenti era stata convertita con il trasferimento in cella in seguito all’inosservanza della distanza minima dai familiari.

Il 30enne barricato in casa

Quando il soggetto ha opposto resistenza sono scattate immediatamente le misure di sicurezza nel quartiere, con le forze dell’ordine che hanno immediatamente blindato l’area attorno alla casa.

“Da qui esco solo morto” avrebbe urlato ai militari dell’Arma dalle finestre di casa, facendo intendere azioni contro la sua incolumità e potenzialmente anche a quella dei residenti in zona.

Minacce sventate dall’intervento dei carabinieri che dopo ore di tensione sono riusciti a entrare nell’abitazione dove si era barricato l’uomo e a neutralizzarlo.

Come ricostruito da Il Resto del Carlino, il 30enne era solo in casa e non risultava armato. Dopo essersi arreso è stato arrestato.

Il precedente a Napoli

Un episodio simile è avvenuto una decina di giorni prima nei Quartieri spagnoli a Napoli, dove un uomo si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere con una bombola a gas.

Sul posto sono intervenuti in forze gli agenti di polizia del reparto antiesplosivi, i militari dell’Arma e i negoziatori oltre ai Vigili del Fuoco, il 118 e gli agenti dei reparti speciali che hanno circondato l’intero isolato.

Anche in questo caso, dopo ore di trattative le forze speciali sono riuscite a intervenire con un blitz e a bloccare il soggetto.