Barista pestato a Cremona dal branco che infastidiva i clienti: 36enne perde un occhio, compromesso l'altro

Ha perso un occhio per aver provato ad allontanare un gruppo di disturbatori dal locale. Un barista di 36 anni è stato pestato brutalmente a Cremona da cinque persone, ora cercate dai carabinieri. La vittima è stata presa a calci e pugni dal branco, che avrebbe colpito il barman anche con bottiglie e bicchieri di vetro.

L’aggressione a Cremona

L’episodio di violenza è avvenuto in un locale in pieno centro storico a Cremona, “La Ciocco”, in piazza Roma, intorno alle 2.50 della notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Secondo quanto ricostruito finora, tutto è iniziato quando il gruppo di cinque persone, probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, è arrivato davanti alla birreria cominciando a provocare alcuni clienti con la scusa di chiedere una sigaretta.

Il pestaggio al barista

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, il branco avrebbe anche acceso una miccia, portando il dipendente del locale a intervenire per allontanare i disturbatori.

“Stiamo chiudendo” avrebbe detto il 36enne, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, invitando il gruppo ad andarsene: in un attimo sarebbe stato circondato e colpito alla nuca con un bicchiere di vetro.

Finito a terra, il barista è stato pestato a sangue, con calci e pugni. Secondo quanto riportato da Cremona oggi, il branco l’avrebbe colpito selvaggiamente alla testa anche con delle bottiglie di vetro, prima di darsi alla fuga.

I soccorsi

La vittima è stata subito soccorsa dai colleghi, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e una pattuglia della Radiomobile dei carabinieri.

I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire nei dettagli l’episodio, tramite le testimonianze dei presenti alla scena e le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e per risalire all’identità degli aggressori. Si attenderebbe la denuncia formale del personale del pub.

Per le gravi ferite riportate, il 36enne ha perso un occhio, mentre l’altro sarebbe stato salvato dai medici, ma sarebbe comunque compromesso.