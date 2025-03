Bari, cocaina purissima pronta per essere spacciata a Capurso e Japigia: la Polizia arresta tre persone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 arresti e il sequestro di 845 grammi di cocaina e 1350 euro il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Bari. Gli arresti sono avvenuti in due distinte operazioni antidroga condotte nella cittadina di Capurso e nel quartiere Japigia. Gli individui coinvolti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione a Capurso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata del 25 febbraio, gli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Bari hanno notato due uomini scendere da un’auto e entrare in un’abitazione a Capurso. Insospettiti, gli investigatori hanno deciso di appostarsi nei pressi del veicolo. Al ritorno dei due, uno con precedenti penali e l’altro incensurato, sono stati bloccati mentre si trovavano a bordo dell’auto in direzione della SS100. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di 770 grammi di cocaina purissima e 1350 euro, considerati provento dell’attività illecita.

Perquisizione a Japigia

Nel pomeriggio del 27 febbraio, un’altra operazione antidroga ha portato alla perquisizione domiciliare di un pregiudicato di 48 anni nel quartiere Japigia, già sottoposto a detenzione domiciliare per altri reati. L’operazione ha avuto esito positivo con il sequestro di ulteriori 75 grammi di cocaina, parte in pietra e parte già suddivisa in dosi.

Conseguenze legali

In entrambi i casi, i tre soggetti arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bari. È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La loro eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo.

Fonte foto: IPA