Barca di migranti affonda e a Lampedusa arriva solo una bambina di 11 anni: è l'unica sopravvissuta

Una bambina di 11 anni circa, unica sopravvissuta di un naufragio di una barca di migranti avvenuto tre giorni fa a causa di una tempesta, è arrivata da sola a Lampedusa. In base alle prime informazioni fornite dai soccorritori, sulla barca in metallo, partita da Sfax in Tunisia, erano presenti 45 migranti. Il natante sarebbe affondato 3 giorni fa e la bambina, in base a quanto riferito dagli attivisti di Compasscollective, avrebbe cercato di non annegare “durante una tempesta con onde alte 3,4 metri e il vento a 23 nodi”. La naufraga, originaria della Sierra Leone, si teneva a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio. È arrivata a Lampedusa alle 6 del mattino di mercoledì 11 dicembre.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.