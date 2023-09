Barbara Palombelli ricorda Silvio Berlusconi in diretta tv a Forum: "Prima volta senza di lui, grande vuoto"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lunedì 11 settembre è ripresa la programmazione di Forum, programma di successo in onda sulle reti Mediaset, e la conduttrice Barbara Palombelli ha voluto iniziare la puntata della nuova stagione con un pensiero per Silvio Berlusconi. Quella 2023/2024, infatti, sarà la prima di Forum senza il Cavaliere, scomparso lo scorso 12 giugno.

Il ricordo di Barbara Palombelli

In apertura di puntata di Forum su Rete4, Barbara Palombelli ha voluto ritagliarsi un momento per un messaggio personale, dedicato al compianto Silvio Berlusconi.

Quella appena iniziata, infatti, è la prima stagione senza il Cavaliere a Mediaset, un vuoto con cui in tanti hanno cominciato a fare l’abitudine a Cologno Monzese e non solo. E la conduttrice, in avvio di puntata, ha ricordato: “È un’edizione speciale, la mia undicesima e la trentanovesima di questo programma straordinario. Però è la prima senza Silvio Berlusconi“.

Il vuoto lasciato da Berlusconi

La conduttrice di Forum ha quindi sottolineato che Berlusconi ha lasciato un profondo vuoto. Tanto in azienda, quanto in famiglia.

“Voglio ricordare soprattutto il vuoto che ha lasciato, il vuoto che ha lasciato nella sua famiglia, che sempre gli ha acceso il sorriso anche nei momenti più difficile. Parlare dei suoi nipoti e dei figli lo rendeva felice” le parole di Palombelli.

Il ricordo del Cavaliere

Ma nel corso dei primi minuti di Forum dedicati a Berlusconi, Barbara Palombelli ha voluto ricordare il Cavaliere non solo come “padrone” della rete, ma anche come personaggio che ha saputo far emergere talenti alla conduzione, lasciando spazio di manovra a tutti i suoi collaboratori.

“Ha lasciato un vuoto in questa azienda perché l’abbiamo sempre sentito vicino e mai in maniera invasiva, ci faceva sentire tutti importanti dal primo all’ultimo dei dipendenti” le parole di Palombelli.

Poi, ricordando la carriera, ha sottolineato: “L’ho seguito dal 1980 e in diciassette anni di Mediaset non ho mai sentito limitata la mia libertà professionale. Quindi voglio solo dire grazie”.