Barbara Berlusconi consigliera nel cda della Scala, Regione Lombardia sostituisce Nazzareno Carusi con lei

Barbara Berlusconi entra ufficialmente nel cda della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. Ad ufficializzarlo Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia ha firmato un decreto attraverso il quale ha nominato la terzogenita di Silvio Berlusconi come membro del Consiglio di amministrazione della prestigiosa istituzione artistica. La manager andrà a sostituire Nazzareno Carusi.

Attilio Fontana ha siglato il decreto della nomina venerdì 7 febbraio. “Alla dottoressa Berlusconi, i migliori auguri di buon lavoro”, ha commentato il governatore lombardo dopo la firma.

La 40enne va a sostituire Nazzareno Carusi, che era stato nominato nel 2020. All’epoca era il responsabile Cultura di Forza Italia.

Per quel che riguarda gli altri consiglieri, il rinnovo dovrebbe scattare entro il 17 febbraio, data in cui è stata calendarizzato l’incontro per l’insediamento del nuovo Cda. Al momento si ha certezza che il presidente sarà il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala.

Si resta in attesa dei nomi dei due componenti che nominerà il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Teatro alla Scala di Milano: fuori Meyer, arriva Ortombina

L’ultima riunione del board scaligero, svolta il 5 febbraio scorso, ha messo fine alla sovrintendenza di Dominique Meyer, che, a fine mese, se ne andrà dal Piermarini.

Ad assumere la guida del teatro, come stabilito a maggio scorso dal Cda, verrà chiamato Fortunato Ortombina, che ha già ricoperto la medesima carica alla Fenice di Venezia.

Le reazioni dei membri di Forza Italia

La nomina è stata accolta con soddisfazione da Forza Italia. La senatrice azzurra e vice presidente del Senato Licia Ronzulli ha definito la decisione della Regione Lombardia di indicare Barbara Berlusconi come consigliere per il Cda della Scala “un omaggio alle sue capacità e competenze”.

Questa scelta, ha aggiunto la parlamentare, “rende onore a un cognome che ha fatto e sta facendo la storia imprenditoriale ed editoriale non solo della città di Milano, ma di tutta Italia”.

Anche per il vicesegretario nazionale di Forza Italia, Stefano Benigni, si è complimentata con la manager sostenendo che grazie alla “sua solida esperienza manageriale porterà con sé competenze che daranno nuova forza e visione a una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo”.

Parole di stima anche da parte di Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi e capo delegazione di Forza Italia in Regione Lombardia: “Congratulazioni a Barbara Berlusconi per questo importante e prestigioso incarico”.

“Con il suo entusiasmo e la sua esperienza sono certo saprà dare un contributo straordinario al più grande teatro del mondo“, ha concluso Comazzi.