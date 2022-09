Barano d'Ischia, aggredisce con un cacciavite un uomo in strada: non gli era piaciuto il suo sguardo

Una brutale aggressione quella che ha subito un 34enne. Il motivo? Quello di aver “guardato” male un quasi coetaneo già noto alle forze dell’ordine. È successo a Barano d’Ischia.

Ecco cosa sappiamo del giovane pugnalato con un cacciavite a Barano d’Ischia per aver “guardato male” un uomo di 32 anni.

Barano d’Ischia, 34enne pugnalato in via Maronti: futile il motivo dietro l’aggressione

I fatti si sono svolti lunedì 12 settembre intorno alle 23 in via Maronti a Barano d’Ischia, nella città metropolitana di Napoli, in Campania.

Il 32enne stava rientrando a casa a bordo del suo scooter. Dopo aver parcheggiato, ha incrociato lo sguardo di un 32enne che, poco dopo, lo ha inaspettatamente pugnalato alle spalle, con un cacciavite.acco

Napoli, ferisce con un cacciavite un uomo perché non gli era piaciuto il suo sguardo

Futile a dir poco il motivo dietro l’assalto. Al responsabile dell’aggressione, già conosciuto dalle forze dell’ordine, non sarebbe piaciuto il modo in cui la vittima lo avrebbe guardato.

Ai Carabinieri è stata segnalata una lite in strada: giunte sul posto, le forze dell’ordine si sono però trovate davanti uno scenario molto diverso da quello immaginato.

Aggressione in strada in Campania: come stanno i carabinieri intervenuti e la vittima

La vittima, ferita alla spalla, non conosceva affatto il suo aggressore, Quest’ultimo non si è fermato neanche davanti ai carabinieri: portato in macchina, ha iniziato ad agitarsi e scalciare, rompendo un finestrino della gazzella.

Adesso il 32enne deve rispondere alle accuse di danneggiamento aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. È in attesa di giudizio.

Feriti anche i carabinieri, che hanno ricevuto una prognosi di sette giorni. Il 34enne invece non ha dovuto ricorrere a cure mediche, essendo stata la ferita alla spalla soltanto superficiale.