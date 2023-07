Bando di concorso dell'Agenzia delle Entrate 2023 per 4500 funzionari: quali sono i requisiti e i programmi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Concorso all’Agenzia delle Entrate. L’AdE cerca 4.500 funzionari per servizi fiscali e immobiliari. Si tratta di posti a tempo indeterminato riservati a laureati, con impieghi ad alto livello specialistico.

Chi può partecipare al concorso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha bandito un concorso per assumere 4.500 laureati con diverse mansioni nei prossimi mesi. Non sarà però l’unica occasione per entrare nei ranghi dei controlli fiscali.

L’obiettivo dell’AdE infatti sarebbe quello di espandere il proprio organico di ben 11 mila unità entro il 2024. A questo concorso ne seguiranno quindi altri, tutti disponibili sul Portale unico del reclutamento InPA.

Fonte foto: ANSA Ernesto Maria Ruffini, presidente dell’Agenzia delle Entrate

Si ricercano laureati in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale oppure un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e commercio.

Quali mansioni si dovranno svolgere

Le aree che questi nuovi assunti andranno a rafforzare sono principalmente due. La più importante è sicuramente quella fiscale. Ben 3.970 addetti andranno a ricoprire questa posizione.

Si tratta di lavori altamente specializzati, volti alla consulenza ai contribuenti, alla gestione e all’erogazione dei servizi e alle analisi sugli illeciti fiscali. Infine una parte di loro andrà ad occuparsi anche dei contenziosi.

Il secondo ambito che l‘Agenzia delle Entrate rafforzerà con questi ingressi è quello della pubblicità immobiliare. Le nuove leve si occuperanno di aggiornare e conservare i registri, oltre che della consulenza ai cittadini.

Dove sono i posti di lavoro offerti

Della prima parte dei nuovi assunti, quella composta da oltre 3900 lavoratori in ambito fiscale, ben 900 sarà diretta agli uffici della Regione Lombardia e 800 a quelli della Regione Lazio.

Seguono poi il Veneto, con ben 680 nuovi lavoratori in ambito fiscale, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana con circa 350 persone. Il numero minore di assunti li avranno le due piccole direzioni locali delle provincie autonome di Trento (20 assunti) e di Bolzano (30 assunti).

Discorso simile per quanto riguarda coloro che opereranno in ambito immobiliare, con la Lombardia a guidare le assunzioni (86 unità), seguita da Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto con 50.