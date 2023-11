Bando concorso straordinario ter per docenti in arrivo: dai requisiti ai posti disponibili, come partecipare

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È in arrivo a breve la pubblicazione del bando per il concorso straordinario ter nella scuola, il primo interamente finanziato con risorse del Pnrr. La selezione servirà all’assunzione di 30 mila docenti per la scuola secondaria. Dai requisiti ai posti disponibili fino alle prove di esame, ecco le cose da sapere.

Concorso straordinario ter per docenti

Entro la fine dell’anno partirà il concorso straordinario ter per docenti che servirà al reclutamento di 30 mila insegnanti, sia comuni che di sostegno, nelle scuole secondarie di I e II grado.

I decreti relativi al concorso straordinario nella scuola hanno ottenuto il via libera dall’Unione Europea e sono interamente finanziati con i fondi del Pnrr. La pubblicazione del bando e del regolamento per la presentazione della domanda è prevista nei prossimi giorni, entro la fine di novembre 2023.

I posti disponibili

Con il concorso straordinario per docenti verranno reclutati 30 mila insegnanti per la scuola secondaria: i posti disponibili in totale sono 20.101 comuni e 9.641 di sostegno.

Più in dettaglio, i posti disponibili sono così suddivisi:

5.166 posti comuni per la scuola secondaria di I grado;

posti comuni per la scuola secondaria di I grado; 2.480 posti di sostegno per secondaria I grado;

posti di sostegno per secondaria I grado; 12.365 posti comuni per secondaria di II grado;

posti comuni per secondaria di II grado; 564 posti di sostegno per secondaria II grado.

Inoltre è prevista una riserva di posti del 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto a favore di coloro che hanno svolto 3 anni di servizio presso le scuole statali nei 10 anni precedenti.

Fonte foto: iStock

I requisiti

Per i posti nella scuola secondaria sarà necessario avere uno dei seguenti requisiti:

laurea di accesso alla classe di concorso più la relativa abilitazione ;

alla classe di concorso più la relativa ; laurea di accesso alla classe di concorso più 3 anni di servizio negli ultimi cinque svolti nella scuola statale anche non continuativi, di cui uno specifico per la classe di concorso;

negli ultimi cinque svolti nella scuola statale anche non continuativi, di cui uno specifico per la classe di concorso; laurea di accesso alla classe di concorso più 24 crediti conseguiti entro il 31 ottobre 2022 o un diploma Itp;

Per i posti di sostegno è richiesto il diploma di specializzazione per il grado richiesto.

Le prove

Il concorso sarà articolato per titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale, oltre all’eventuale prova pratica per le classi di concorso che la prevedono.

La prova scritta consisterà in un test di 50 domande a risposta multipla, così suddivisi:

10 quesiti di ambito pedagogico;

15 quesiti di ambito psicopedagogico;

15 quesiti di ambito metodologico didattico;

5 quesiti sulla lingua inglese, livello B2;

5 quesiti sulle competenze digitali.

La prova scritta avrà una durata di 100 minuti, ogni candidato svolgerà un unico esame per tutte le classi di concorso per cui partecipa.

Nella prova orale, della durata massima di 45 minuti, il candidato sarà chiamato a sostenere una lezione simulata. Il colloquio includerà inoltre domande disciplinari e la valutazione delle competenze linguistiche in inglese, pari a un livello B2.

Come partecipare

I candidati saranno ammessi al concorso se avranno presentato la domanda di partecipazione rispettando modalità, termini e requisiti del decreto. Per conoscere nel dettaglio modalità e termini sarà necessario attendere la pubblicazione del bando.

Gli aspiranti potranno scegliere di partecipare per massimo una classe di concorso della secondaria primo grado, una classe di concorso della secondaria secondo grado, più il sostegno.

I candidati dovranno scegliere la regione (una sola) dove presentare domanda, la regione sarà la stessa per tutte le procedure per cui si partecipa. La provincia si sceglierà soltanto durante la fase delle assunzioni, a partire dall’estate 2024.