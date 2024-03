Bando concorso Polizia penitenziaria da oltre 2500 posti: come fare domanda, i requisiti e i tipi di prove

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, lunedì 11 marzo, il bando per il prossimo concorso di Polizia penitenziaria volto all’assunzione di 2568 allievi agenti. Molti i requisiti richiesti per conquistare i posti, che verranno suddivisi tra uomini e donne e saranno assegnati da due distinti concorsi.

Concorso di Polizia penitenziaria 2024, a chi è riservato

Come riporta il comunicato sul portale inPa, i concorsi pubblici sono due.

Il primo, per esami e titoli, è volto al reclutamento di 1541 agenti, divisi in 1156 uomini e 385 donne. È riservato a: volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale; volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Fonte foto: iStock

Il secondo, per esame, conta 1027 posti (770 uomini, 257 donne), ed è aperto ai cittadini italiani.

Il portale riporta come eventuali posti non coperti nel primo concorso verranno assegnati agli idonei non vincitori del secondo, secondo l’ordine di graduatoria.

I requisiti richiesti dal bando

Per la domanda di ammissione al nuovo concorso di Polizia penitenziaria è necessario avere la cittadinanza italiana e un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti alla data di scadenza per la domanda). Eccezioni per i volontari delle categoria VFP1 e VFP4: il limite è esteso di un periodo pari al servizio prestato, non superiore ai tre anni.

Occorre poi godere dei diritti politici e civili, avere qualità morali e di condotta e l’idoneità fisica, psicologica e attitudinale. Per i posti del primo concorso occorre possedere: diploma di scuola secondaria di primo grado (in caso di servizio o congedo entro il 31/12/2020); diploma di scuola secondaria di secondo grado (per candidati arruolati dal 01/01/2021).

I candidati ai posti per civili devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Polizia penitenziaria, le prove del concorso

Il concorso prevede quattro fasi: prova scritta d’esame, con domande a risposta sintetica o scelta multipla su cultura generale e materie da programma di scuola dell’obbligo; prove di efficienza fisica, con obbligatori salto in alto, 1000m di corsa e piegamenti sulle braccia; accertamenti psico-fisici; accertamenti attitudinali. In caso di mancato superamento della prova scritta o degli accertamenti il candidato verrà escluso.

Come candidarsi

La domanda può essere presentata solo online compilando il form presente sul sito del Ministero della Giustizia, accedendo con Spid e Cie e possedendo necessariamente una casella PEC (posta elettronica certificata).

La data di scadenza è il 10 aprile 2024. Tutte le info sul sito del portale del Reclutamento inPa.