Banchine del fiume Tevere chiuse per il maltempo a Roma: la Protezione civile teme il possibile innalzamento

Banchine del fiume Tevere chiuse a causa del maltempo a Roma: lo ha deciso la Protezione civile in risposta al probabile innalzamento del livello del fiume capitolino.

L’annuncio del Comune di Roma

Ad annunciare la decisione adottata per motivi di sicurezza dalla Protezione civile è stato il Comune di Roma, che sul sito internet ha pubblicato una nota, diffusa anche sui social network: “La Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine, sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale, emessa alle ore 17 del 14 giugno 2023, con la quale viene comunicato che, a seguito delle piogge che hanno interessato e che interessano i bacini del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti, i livelli idrometrici attesi lungo il tratto urbano nella città di Roma potranno interessare le banchine del tratto urbano”.

In seguito alla decisione presa dalla Protezione civile di chiudere le banchine del fiume Tevere, viene specificato nella nota di Roma Capitale che “a tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e le compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza”.

Allagamenti ed evacuazioni a Roma il 14 giugno

Nella giornata di mercoledì 14 giugno, la città di Roma è stata colpita da un violento nubifragio, che ha provocato allagamenti in diverse zone della Capitale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare 80 persone, tra le quali anche alcuni bambini, che sono rimaste bloccate dall’innalzamento del livello dell’acqua in un circolo di equitazione in via Maddaleno.

Già nella mattinata di mercoledì, come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, erano stati circa 200 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma, tra il tardo pomeriggio di martedì fino alle prime ore del mattino. Molte erano state le richieste pervenute alla Sala Operativa, dovute al violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della capitale.

Le previsioni meteo su Roma per i prossimi giorni

Per la giornata di giovedì 15, gli esperti di 3B Meteo prevedono sul Lazio nubi con rovesci e temporali anche forti. A Roma probabili piogge nel primo pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso, invece, su Roma e sul Lazio, a partire dalla giornata di venerdì 16 e per l’intero weekend.