Bambino muore annegato nella piscina di un centro sportivo a Roma durante una festa: trovato dopo 40 minuti

Tragedia in piscina a Roma. Un bambino è sfuggito alla sorveglianza della madre durante una festa in un centro sportivo, ed è annegato in una delle piscine del comprensorio. Il corpo del piccolo è stato ritrovato dopo soltanto 40 minuti, ma non è stato sufficiente per salvarlo.

La festa al centro sportivo

Attorno alle ore 19:20 di domenica 28 maggio un bambino di origini ivoriane è annegato in una piscina del circolo sportivo in zona Villa De Sanctis-Centocelle, nella zona sud di Roma.

All’interno del complesso si stava svolgendo una festa a cui partecipavano la madre della vittima e altri connazionali, che si sarebbero accorti immediatamente dell’assenza del bambino.

La zona di Roma dove si trova il centro sportivo nelle cui piscine è annegato il bambino ivoriano

Il piccolo era già sfuggito una volta alla sorveglianza dei genitori, ma era stato ritrovato nella zona dei campi da tennis. È però riuscito a fuggire nuovamente, fino ad arrivare nella zona delle piscine.

La recinzione scavalcata e la tragedia

Una volta raggiunte le piscine del centro sportivo in cui si stava svolgendo la festa, il bambino avrebbe scavalcato le recinzioni che separano le vasche dal resto del comprensorio.

Sarebbe poi quindi caduto in acqua, mentre gli adulti presenti sul posto lo stavano già cercando in tutto il centro sportivo dove già una volta quella sera si era avventurato, accortisi della sua assenza.

Ci sarebbero voluti circa 40 minuti dal momento in cui il piccolo è caduto nelle piscine, perché qualcuno lo trovasse scavalcando a sua volta la recinzione. A quel punto però non c’era già più nulla da fare per lui,

Bambino annegato a Roma, le telecamere hanno ripreso tutto

Stando a quanto riportato dal sito del quotidiano ‘Il Riformista’, le telecamere di sicurezza dell’impianto sportivo avrebbero ripreso quasi ogni istante della tragedia.

I carabinieri della stazione di Roma Centocelle e il nucleo operativo della compagnia di Roma Casalina hanno aperto un fascicolo per fare luce su quanto sia accaduto durante la festa.

I filmati sono stati acquisiti e faranno parte delle indagini che saranno svolte nei prossimi giorni e che chiariranno eventuali responsabilità per la morte del bambino.