Bambino morto nel pozzo a Palazzolo Acreide, indagati il proprietario del terreno e gli educatori della onlus

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Si attendono i primi indagati per la tragedia che ha coinvolto Vincenzo Lantieri, il bambino di 10 anni morto dopo essere caduto in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Con l’autopsia prevista per la giornata di domani, sabato 29 giugno, arriveranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati: tra loro gli educatori che accompagnavano il gruppo del campo estivo organizzato dalla onlus Anffas Doniamo Sorrisi e il proprietario del terreno dove si stava svolgendo la gita.

Il bambino morto nel pozzo artesiano a Palazzolo Acreide

La tragedia è avvenuta durante una gita nella fattoria didattica del presidente dell’associazione, Giuseppe Giardina, organizzata per circa 20 ragazzi, alcuni dei quali con disabilità.

Come spiegato dal Corriere della Sera, il piccolo era salito sulla copertura di un pozzo artesiano profondo circa 15 metri e aveva iniziato a saltare. Inutili le grida degli educatori di fronte alla scena: la botola non ha retto il peso e il chiavistello si è rotto.

Fonte foto: ANSA Il pozzo artesiano in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano

Il bimbo è quindi caduto nella cavità, per metà piena di fango e acqua.

Una volontaria ha provato a scendere i gradini all’imbocco: dopo essere rimasta bloccata, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Non c’è stato nulla da fare per Vincenzo, il cui corpo è stato rinvenuto poco dopo.

Gli indagati per la vicenda

L’autopsia farà scattare le prime iscrizioni nel registro degli indagati.

Le persone che potrebbero essere coinvolte nella vicenda potranno quindi nominare i consulenti per gli esami medico-legali, atti irripetibili.

Tra loro gli educatori che stavano accompagnando il gruppo di ragazzi e il proprietario del terreno in cui si stava svolgendo l’escursione.

Le operazioni di recupero del corpo

Durante le operazioni di recupero del corpo erano presenti anche i genitori della vittima, Paola e Salvo Lantieri.

“Siamo intervenuti appena ci è arrivata la richiesta di soccorso – ha raccontato il comandante dei vigili del fuoco di Siracusa, Ugo Macchiarella – Quando la squadra è giunta sul posto, i pompieri si sono immediatamente calati nel pozzo e sono riusciti a recuperare la donna, che è stata affidata ai sanitari. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Abbiamo tentato il possibile, ma quando lo abbiamo recuperato era già morto”.