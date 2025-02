Bambino morto in piscina a Fondi vicino Latina, aveva solo 3 anni: malore improvviso durante il corso di nuoto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bambino di 3 anni è morto dopo aver accusato un malore in una piscina a Fondi, vicino Latina. I soccorsi da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati purtroppo inutili. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Sul luogo del decesso sono arrivati anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso.

Bambino di 3 anni morto a Fondi: cosa è successo

Il decesso del bambino di 3 anni è avvenuto attorno alle 17,30 di mercoledì 5 febbraio, sotto gli occhi di decine di persone che si trovavano allo Sport Village di Fondi, in provincia di Latina. Come riportato da Il Messaggero, il bimbo stava giocando in acqua nella vasca per bambini assieme ad altri coetanei, sotto stretta sorveglianza dell’istruttore. Un testimone ha riferito che il piccolo avrebbe rimesso e subito dopo avrebbe perso i sensi.

I soccorsi sono scattati immediatamente, ma purtroppo ogni tentativo di salvare la vita al bambino si è rivelato inutile. Sul posto è giunta un’eliambulanza mentre, nel frattempo, il personale sanitario stava tentando le manovre di rianimazione. Il piccolo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio ed è lì che è stato constatato il suo decesso. Sarebbe arrivato nella struttura già senza vita.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il bambino è deceduto dopo un malore accusato in una piscina di Fondi, in provincia di Latina, nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio.

Chi è il bambino morto dopo il malore in piscina a Fondi

Il bimbo deceduto nel pomeriggio di mercoledì in piscina a Fondi si chiamava Luigi Maggiacomo ed era nato nel 2022. La sua famiglia (mamma, papà e una sorella più grande) è residente a Itri, località che si trova sempre nella provincia di Latina.

A Itri il padre del bimbo gestisce un’azienda agricola. La madre, di origini albanesi, lavora nell’impresa di pulizie di famiglia.

L’inchiesta sul bambino morto a Fondi

Sul decesso del bimbo di 3 anni morto in piscina a Fondi è stata aperta un’inchiesta. Si tratta di un atto dovuto che ha lo scopo di permettere ai carabinieri di Fondi, intervenuti sul posto, di svolgere tutti gli approfondimenti necessari a far completa chiarezza sulle cause della morte.

La Procura di Latina ha disposto l’autopsia sulla salma per chiarire l’origine del malore.