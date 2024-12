Bambino morto a Roma dopo essere precipitato, in casa anche il papà: indagini per istigazione al suicidio

In casa con il bambino morto a Roma dopo essere precipitato dal decimo piano di un condominio nel quartiere Collatino c’era anche il padre. Un dettaglio che potrebbe dare una svolta definitiva alle indagini, dato che in un primo momento era stato riferito che il 12enne si trovava in casa con la sorellina e la babysitter. Per questo motivo la Procura della Repubblica indaga per istigazione al suicidio.

Il padre era in casa

Cambia la posizione del padre di Valerio S., il 12enne morto a Roma dopo essere precipitato dal decimo piano della sua casa in via Igino Giordani.

I testimoni avevano riferito che l’uomo stava rincasando proprio nel momento in cui il figlio cadeva da una finestra dell’appartamento, ma secondo gli ultimi sviluppi delle indagini della polizia il papà si trovava all’interno della casa, impegnato a lavorare in smart working. Lo riporta Ansa.

Fonte foto: ANSA Novità dalle indagini sul bambino di 12 anni morto a Roma dopo essere precipitato dal decimo piano in via Igino Giordani: in casa, insieme al piccolo, oltre alla sorellina e la babysitter c’era anche il padre

I genitori del piccolo verranno ascoltati venerdì 6 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, quindi, il 12enne si trovava in casa con la babysitter, la sorellina e il padre.

Roma Today scrive che nel momento della tragedia l’uomo si trovava in un’altra stanza.

Le indagini

Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e si muovono intorno all’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Gli inquirenti hanno acquisito il telefono cellulare del 12enne per risalire ai suoi ultimi contatti.

Non si escludono, inoltre, le ipotesi dell’incidente e del gesto volontario. Il 5 novembre, poche ore dopo il dramma, gli investigatori hanno ascoltato le persone più prossime alla famiglia.

Venerdì 6 novembre, oltre ai genitori del 12enne, verrà ascoltata anche la babysitter presente in casa mentre il bambino precipitava dalla finestra della sua cameretta.

