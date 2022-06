Bambino intossicato dalla cannabis a Rimini, la difesa della madre: "Ha mangiato la terra del parco"

Un bambino di 10 mesi è stato ricoverato a Rimini per intossicazione da cannabinoidi. Il piccolo paziente caduto in uno stato di profonda catalessi e non rispondeva agli stimoli dei genitori che allarmati l’hanno portato in ospedale. Come riportato dal Resto del Carlino, ai medici che l’hanno soccorso la madre ha riferito che il figlio “potrebbe aver mangiato inavvertitamente della terra mentre eravamo tutti insieme al parco”. Sulla spiegazione fornita dalla donna gli agenti della squadra mobile stanno conducendo degli accertamenti per ricostruire la vicenda.

Bambino intossicato dalla cannabis, le condizioni

Il bambino è stato ricoverato domenica scorsa nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Infermi” di Rimini. Il suo stato di salute è nettamente migliorato già nella giornata di lunedì, così da permettere il suo trasferimento nella Pediatria della struttura romagnola, dove è rimasto sotto osservazione.

Bambino intossicato dalla cannabis, la vicenda

A portarlo al Pronto soccorso erano stati gli stessi genitori spaventati dallo stato in cui era caduto il figlio: rientrati a casa in serata dopo un pomeriggio trascorso al parco la coppia si è resa conto, mettendo a letto il bambino, che era privo di sensi e che non reagiva ai loro tentativi di svegliarlo dal sonno nel quale era sprofondato.

Impauriti hanno portato il piccolo di 10 mesi in ospedale, dove l’esame tossicologico disposto dal personale sanitario ha rilevato nel sangue tracce di hashish o cannabis.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche salvo poi migliorare nel corsa delle ore, fino a ritenere il bambino fuori pericolo.

Di fronte alle spiegazioni chieste dai medici i genitori non sono stati in grado di spiegare come il figlio fosse entrato in contatto con questo tipo di stupefacenti, se non quella di avere messo in bocca della terra e di avere così ingerito accidentalmente la sostanza.

Bambino intossicato dalla cannabis, le indagini

La vicenda è al vaglio della Procura di Rimini e della Procura della Repubblica presso il tribunale minorile di Bologna per tutte le valutazioni del caso. Gli inquirenti hanno disposto una perquisizione nell’appartamento dei genitori, ma al momento a loro carico non risulterebbe nessuna denuncia.

Le indagini degli agenti della squadra mobile di Rimini dovranno risalire alle cause dell’accaduto a partire dalla ricostruzione della giornata della famiglia. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.