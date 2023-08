Bambino gioca in un cumulo di polvere di calcare e muore poco dopo: il materiale è tossico. Dramma in Brasile

Quello che doveva essere un gioco innocente si è trasformato in una tragedia. Un bambino di 7 anni è morto in Brasile per aver giocato dentro a un cumulo di polvere di calcare che ha trovato sul ciglio della strada, non lontano da casa. Il suo gioco innocente, e fatale, è stato immortalato dalla foto scattata da un parente.

Bambino gioca nella polvere di calcare e muore

Il piccolo Arthur Emanuel Bitencourt ha inalato lì la polvere che gli è risultata mortale, come confermato dai medici citati dai media locali.

L’ultima foto che immortala il piccolo Arthur Emanuel lo vede sorridente dentro alla montagnola di materiale edile mentre fa il doppio pollice all’insù.

Poco dopo, giovedì 3 agosto, il bambino è stato portato in codice rosso all’ospedale, ma è stato dichiarato morto all’arrivo.

Come riporta il Jornal Razão, il fatto è avvenuto Ipiranga, nello stato del Paraná, nella regione centro-orientale del Brasile.

Il post di addio dello zio di Arthur Emanuel

I familiari di Arthur Emanuel hanno postato sui social la sua ultima foto come tributo, ma anche come monito.

“Questa foto è stata l’ultima ed è stata scattata pochi minuti prima della sua tragica morte, causata dall’inalazione di calcare, mentre giocava… I ricordi che avrò di te, mio ​​caro bambino, saranno sempre i migliori”, ha scritto lo zio del bambino, Romaldo Bitencourt.

Si indaga su eventuali responsabilità

La polizia ha aperto un’indagine per accertare le responsabilità.

I familiari del piccolo hanno dichiarato di non essere a conoscenza della pericolosità della sostanza, che si trovava all’aria aperta ed esposta al vento.

L’IPT (Istituto di ricerca tecnologica del Brasile) afferma che la polvere di calcare può causare problemi respiratori e consiglia di indossare dispositivi di protezione se si lavora con essa.

L’IPT aggiunge che l’esposizione alla polvere di calcare può essere cancerogena. Nessun rischio, invece, se ci si espone al calcare in pietre o a blocchi.