Bambino di Bitonto colpito da Seu e ricoverato in rianimazione a Bari: sintomi dopo aver mangiato un gelato

Un bambino di Bitonto è stato ricoverato nelle scorse ore nel reparto Rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo aver contratto la Seu (Sindrome emolitica uremica).

Ricovero scattato dopo che il bimbo ha mangiato un gelato

Secondo quanto riportato dalle testate locali, si ipotizza che il bimbo abbia contratto la Seu dopo aver mangiato un gelato artigianale.

Cos’è la Seu: sintomi e pericoli

La Seu è una rara malattia acuta caratterizzata dalla comparsa di tre sintomi: anemia emolitica, trombocitopenia e insufficienza renale.

Fonte foto: ANSA

In pratica la patologia innesca la rottura dei globuli rossi, provoca un basso numero di piastrine e causa insufficienza renale.

In età pediatrica, e soprattutto nei primi anni di vita, costituisce la causa più importante di insufficienza renale acuta. Nella gran parte dei casi la Seu si manifesta dopo la comparsa di un’infezione intestinale da Escherichia Coli che determina emolisi, ossia distruzione di globuli rossi e consumo di piastrine.

Si vengono così a formare dei piccolissimi trombi (conglomerati di globuli rossi e piastrine) che danneggiano in particolar modo i reni.

In alcuni casi possono essere colpiti anche altri organi quali cervello e intestino.

L’infezione si trasmette principalmente per via alimentare o per contatto con animali e ambienti infetti.

I precedenti

Cinque anni fa, sempre in Puglia, si sono registrati alcuni casi di Seu. Particolarmente tragico fu quello di una bimba di 13 mesi che morì a Lucera (Foggia), proprio a causa della malattia.