Bambino di 8 anni morto investito da un trattore a Ferrara, il mezzo era guidato dal padre: le indagini

Un bambino di 8 anni è morto a Ferrara dopo essere stato investito da un trattore in un parcheggio privato. Secondo le prime indiscrezioni riportate dal ‘Corriere della sera’, all’arrivo dei sanitari del 118 le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi. Il bambino è deceduto durante il trasporto all’ospedale per via delle ferite riportate. La polizia sta effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della tragedia.

Bambino di 8 anni investito da un trattore a Ferrara

Come riporta ‘Il Resto del Carlino’, dopo le 19 di mercoledì 5 giugno a Ferrara si è consumata una tragedia in località Porotto, alle porte del capoluogo estense.

Secondo una prima ricostruzione, un bambino di 8 anni stava giocando con la sua bicicletta in un parcheggio privato, quando improvvisamente sarebbe stato investito da un trattore. Alla guida del mezzo, scrive ‘Corriere della sera’, ci sarebbe stato il padre.

‘Ferrara Today’ – che conferma che il mezzo era guidato dal padre – scrive che l’incidente sarebbe avvenuto all’interno di un’azienda agricola. Dopo l’impatto, il piccolo è stato dapprima soccorso sul posto e subito dopo caricato sull’ambulanza.

Nel frattempo sul luogo del dramma è arrivata la polizia, che ha subito avviato i lavori per ricostruire le dinamiche dei fatti. Per il momento le informazioni sono ancora frammentarie.

Il bambino è morto durante il trasporto in ospedale

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le condizioni del piccolo si sono presentate subito disperate. Il personale è intervenuto tempestivamente sul posto per poi caricare il bambino sull’ambulanza.

Purtroppo, però, le ferite riportate erano molto gravi, e il bimbo è morto durante il trasporto in ambulanza.

Le indagini e una prima ricostruzione

Mentre sul luogo della tragedia è già operativa la polizia per la ricostruzione dei fatti, dalla stampa locale arriva una prima ricostruzione della tragedia.

‘Il Resto del Carlino’ scrive che il bambino sarebbe stato investito mentre il padre stava eseguendo una manovra con il trattore. In quel momento l’uomo si sarebbe spostato per far passare l’altro figlio che stava transitando a bordo di uno scooter. Dunque, per far passare l’altro figlio, il padre non avrebbe visto il piccolo in bicicletta.

L’area è stata posta sotto sequestro.

Notizia in aggiornamento