Bambino di 5 anni caduto dal balcone a Tradate vicino Varese: gravi condizioni dopo il volo dal quarto piano

A Tradate, in provincia di Varese, un bambino di cinque anni è caduto dal quarto piano di una palazzina dopo essersi sporto da una finestra o da un balcone. Data la gravità delle lesioni riportate, in seguito alla caduta da una decina di metri, il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Bambino cade dal balcone a Tradate

Il dramma è avvenuto attorno alle 13:00 di venerdì 31 maggio in uno stabile di via Crocifisso. Dopo la chiamata al numero unico delle emergenze, il posto è stato raggiunto da un’ambulanza, da un’auto medica e dall’elisoccorso.

Una volta raggiunto l’ospedale milanese il piccolo è stato immediatamente sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni sono giudicate gravi. La sua prognosi è riservata, come riferisce MilanoToday.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tradate è un comune di quasi 20.000 abitanti a sud-est di Varese in Lombardia.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Saronno. I militari stanno cercando di capire se al momento dei fatti il bambino fosse da solo o se con lui ci fosse qualcuno. A tal fine verranno ascoltati i genitori.

Altri casi

Sempre a Tradate, nel maggio del 2016, un bambino si era sporto dalla finestra del secondo piano mentre stava giocando. Il piccolo aveva perso l’equilibrio ed era caduto, riportando la frattura di un femore.

Giovedì 30 maggio 2024 si è verificato un altro caso, sempre in Lombardia. A Costa Masnaga, vicino Lecco, una bambina di 3 anni e mezzo è caduta dal balcone di casa dal secondo piano di una palazzina. La piccola, che ha riportato seri traumi ma che non ha mai perso conoscenza, è stata portata in elicottero all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni.

Secondo la ricostruzione, riferita dall’Ansa, la bimba sarebbe stata lasciata sola dal padre solo per pochi minuiti: il genitore sarebbe sceso sotto casa per recuperare gli altri due figli, di ritorno da scuola, alla fermata del piedibus.