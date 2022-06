Bambino di 4 anni sfugge alla mamma e viene investito da un tir a Goito: gravissimo

Un bambino di 4 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona dopo essere stato investito da un camion a Goito, in provincia di Mantova. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale, è sfuggito al controllo della mamma alla fermata del bus e un autocarro lo ha centrato.

Bimbo di 4 anni in gravissime condizioni

Il piccolo, di origini indiane e residente a Goito, è stato trasportato in gravissime condizioni a Verona a casa di un trauma cranico. Secondo le prime informazioni che arrivano dall’ospedale Borgo Trento sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti un elisoccorso, due automediche, un’ambulanza e la polizia Stradale che ha fatto tutti i rilievi del caso sull’incidente avvenuto questa mattina nel Mantovano.

Fonte foto: Tuttocittà

La dinamica dell’incidente

Il grave incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 6 giugno 2022, intorno alle 11, lungo la trafficatissima strada statale Goitese che collega Mantova e Brescia. Il piccolo, che secondo quanto riferito da Ansa è affetto da autismo, era insieme alla madre 32enne alla fermata del bus che si trova in centro paese, di fronte alla palazzina con uffici e ambulatori dell’Ats Val Padana.

Il bimbo sarebbe sfuggito al controllo della madre dopo aver visto, dall’altro lato della strada, il papà. A quel punto il bambino si sarebbe divincolato dalla presa della madre e avrebbe fatto uno scatto per attraversare la strada, ma in quel momento è arrivato il tir che non è riuscito a evitarlo nonostante la pesante frenata messa in atto.

Alla guida del mezzo c’era un 65enne, che non ha potuto far nulla per evitare l’impatto col piccolo che è stato colpito dallo spigolo del paraurti del tir ed è crollato a terra davanti agli occhi attoniti dei genitori e dei presenti alla fermata. Nonostante l’evidente stato di shock, il conducente dell’autoarticolato e i genitori del piccolo non hanno richiesto l’assistenza medica.

Dov’è avvenuto l’incidente

Il punto della Goitese dove si è verificato questa mattina il grave incidente che ha visto coinvolto il bimbo di 4 anni è estremamente trafficato e tristemente noto per la sua pericolosità.

Lungo la strada tra Mantova e Brescia infatti ogni giorno transitano migliaia e migliaia di mezzi.