Bambino di 2 anni investito da un'auto a Lignano Sabbiadoro: grave trauma cranico, ricoverato in codice rosso

Un terribile incidente si è verificato nella mattina di oggi, domenica 21 agosto, a Lignano Sabbiadoro, nel Friuli-Venezia Giulia. Intorno alle 8,30 un bambino straniero di circa due anni è stato investito da un’automobile ed è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute. La dinamica del drammatico accaduto è al vaglio della polizia locale.

Lignano Sabbiadoro, il bambino investito era in vacanza con la famiglia

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il bambino che è stato investito è di origini vietnamite ma vive a Budapest.

Era arrivato a Lignano Sabbiadoro con la famiglia nella giornata precedente per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il comune di Lignano Sabbiadoro, dove si è verificato il grave incidente

A investire il piccolo, come emerso dalle prime informazioni sull’incidente, è stato un uomo del posto.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto del drammatico fatto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118.

Le condizioni del piccolo sono apparse serie fin da subito, tanto da richiedere anche l’intervento dell’elicottero sanitario.

Il bambino in seguito all’impatto con l’automobile ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La ricostruzione dell’incidente

Le indagini per ricostruire quanto avvenuto a Lignano Sabbiadoro sono ancora in corso. La polizia locale è al lavoro per risalire sia alle cause che alle responsabilità dell’incidente.

Stando alle prime indiscrezioni l’automobilista ha visto sbucare all’improvviso il piccolo e ha provato a evitarlo con una manovra azzardata dell’ultimo secondo. Il violento impatto tuttavia è stato inevitabile.

Secondo quanto reso noto da ‘FriuliOggi’ il bambino sarebbe sfuggito per qualche secondo alle attenzioni dei suoi genitori e sarebbe corso verso la strada, finendo così investito.