Bambino di 12 anni morto dopo un malore nella farmacia di Mira sotto gli occhi della madre: inutili i soccorsi

Un bambino di 12 anni è morto dopo aver accusato un malore in una farmacia a Mira, nella provincia di Venezia, davanti agli occhi della madre. I tentativi di rianimare il dodicenne, iniziati sul posto, sono proseguiti durante il trasporto in ospedale e all’arrivo al pronto soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Bambino morto in farmacia: cosa è successo a Mira

A ricostruire quanto accaduto a Mira, nella provincia di Venezia, è Il Gazzettino: la tragedia si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo, alle 16,44 circa, nella farmacia in via Giovanni XXIII del dottor Zambon.

La causa del decesso del bimbo, spirato tra le braccia della madre assieme alla quale era arrivato nella farmacia, sarebbe riconducibile a un improvviso arresto cardiaco.

La tragedia è avvenuta nella farmacia del dottor Zambon in via Giovanni XXIII a Mira, nella provincia di Venezia.

I tentativi di soccorso

Il Suem ha ricevuto una richiesta di intervento dalla farmacia del dottor Zambon a Mira alle 16,44 di mercoledì.

L’ambulanza e l’auto medica, partite dall’ospedale di Dolo, sono arrivate sul posto in tempi brevissimi. I sanitari hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, che sono poi proseguite sia durante il trasporto in ospedale che all’arrivo al pronto soccorso.

Nonostante gli sforzi prolungati dei medici, il cuore del bambino che ha accusato il malore in farmacia a Mira non ha ripreso a battere. Il decesso del giovane paziente è stato dichiarato alle ore 18,20.

Il messaggio di cordoglio della Ulss 3 Serenissima

L’Ulss 3 Serenissima ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia del dodicenne, colpita da questo improvviso e drammatico lutto.

Il post del sindaco Marco Dori

Anche il sindaco di Mira, Comune della provincia di Venezia, Marco Dori ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia della piccola vittima.

Su Facebook ha scritto: “L’intera comunità di Mira si stringe attorno alla famiglia del 12enne Najib Saib, che mercoledì è rimasto vittima di un infarto mentre si trovava per strada a Borbiago, il paese dove abitava. Una vita che si spezza all’improvviso è sempre un dramma terribile e incomprensibile, ma quando ad andarsene sono ragazzi così giovani, con ancora tutta la vita davanti, la ferita lasciata è ancora più profonda”.

Il messaggio si conclude così: “È una tragedia che lascia attoniti, un dolore assoluto, un grandissimo lutto collettivo”.