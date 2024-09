Bambino di 10 anni muore in un campetto a Ozieri vicino Sassari, schiacciato da una porta di calcio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Sardegna. Un bambino di 10 anni è morto mentre stava giocando a calcio in un campetto a Ozieri, in provincia di Sassari. All’improvviso una porta da calcio, di quelle mobili, gli è caduta addosso, travolgendolo. Per il piccolo non c’è stato niente da fare, inutili i soccorsi.

Porta di calcio gli cade addosso

Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, in un campo sportivo di Ozieri, in provincia di Sassari.

Secondo quanto riporta Ansa, è successo verso le 18, mentre il bambino stava giocando una partitella di calcio insieme ai suoi amichetti.

Cosa è successo a Ozieri

Secondo quanto ricostruito, il bambino è stato travolto da una porta di calcio, una di quelle mobili che si usano di solito durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del terreno di gioco.

Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, la porta sarebbe caduta addosso al bimbo mentre correva.

Dopo il violento impatto il piccolo calciatore è rimasto esanime a terra. Immediato l’allarme lanciato dalle persone presenti, tra cui i genitori del piccolo.

Morto bambino di 10 anni

Sul posto sono intervenute un’ambulanza medicalizzata e l’elisoccorso. Il bambino è andato in arresto cardiaco e i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo.

Ma non c’è stato nulla da fare, il bambino è deceduto sotto agli occhi dei genitori e dei presenti, sotto choc per quanto accaduto.

I carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La procura di Sassari ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola vittima.