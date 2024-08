Bambino di 10 anni accoltellato e ucciso da un uomo mascherato mentre gioca a calcio vicino Toledo in Spagna

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia in Spagna, nella località di Mocejón, cittadina non lontana da Toledo, dove un bambino di 10 anni è stato brutalmente accoltellato e ucciso mentre giocava a calcio con alcuni coetanei. Il terribile fatto è avvenuto in un centro polisportivo locale nella mattinata di domenica 18 agosto.

Bambino accoltellato e ucciso in Spagna

Secondo quanto riferito dalla Guardia Civil, che sta conducendo le indagini, l’aggressore è un uomo che ha fatto irruzione nel campo sportivo “Ángel Tardío” con il volto coperto da un fazzoletto, aggredendo il piccolo senza alcuna apparente ragione.

Il bambino stava giocando con altri ragazzi quando, intorno alle 9.45, l’uomo è entrato nel campo dirigendosi verso un gruppo di persone a bordo campo.

La tragedia è avvenuta a Mocejón, non lontano da Toledo in Spagna

Improvvisamente ha sferrato diversi colpi al bambino con un oggetto appuntito, pare un coltello, lasciandolo gravemente ferito.

Nonostante i soccorsi siano intervenuti rapidamente, il piccolo era già in arresto cardiocircolatorio e tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani.

La ricerca del movente

Sul posto sono intervenute una dozzina di pattuglie della Guardia Civil, che hanno immediatamente avviato le ricerche per catturare l’assassino, il quale è riuscito a darsi alla fuga a bordo di una vecchia Ford Mondeo grigia, come riportato dal quotidiano Abc.

Al momento, il movente dell’aggressione rimane sconosciuto.

Le autorità non escludono alcuna pista investigativa e stanno raccogliendo testimonianze e informazioni per comprendere le ragioni dietro un gesto tanto violento quanto inspiegabile.

Un’intera comunità sotto shock

Fonti investigative citate dall’agenzia Europa Press sottolineano come gli investigatori siano impegnati a ricostruire i minuti precedenti l’attacco per identificare eventuali collegamenti o tensioni che possano aver innescato il delitto.

Nel frattempo, la comunità di Mocejón è comprensibilmente sotto shock. I familiari del bambino sono in uno stato di profonda disperazione e vengono attualmente assistiti da psicologi.

A maggio in Spagna si era consumata un’altra tragedia con vittime dei bambini: un anziano di Granada aveva ucciso i due nipoti di 9 e 14 anni.