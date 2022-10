Bambini scappano dall'asilo a Lecce e si incamminano per la città, salvati dalla commessa di un negozio

Due bambini scappano dall’asilo a Nardò, un grosso centro in provincia di Lecce, e si allontanano indisturbati.

Un’evasione in piena regola quella avvenuta ieri mattina alla scuola Maria Montessori di via Torino a Nardò. Un’evasione che, se non fosse stato per l’intervento di una commessa, avrebbe anche potuto trasformarsi in una tragedia.

Bambini fuggiti forse tramite una zanzariera rotta

Fonte foto: Ansa Un asilo, foto d’archivio.

I due piccoli di tre anni sono scappati dall’asilo, forse, attraverso una porta con la zanzariera rotta. Nessuno si è inizialmente accorto della loro piccola bravata e i bambini hanno superato il cortile per andare in strada.

Lì hanno camminato per una trentina di metri finché non sono finiti di fronte alla vetrina di un negozio. Una commessa che conosce la famiglia di uno dei bimbi si è meravigliata nel vedere i bambini da soli.

Così ha avvisato la sua conoscente, madre di uno dei bambini, e ha anche telefonato alla segreteria della scuola.

La ricerca dei bambini scappati

Nell’asilo nido, intanto, le maestre si erano accorte della mancanza dei due piccoli alunni e avevano dato il via alle ricerche in piena agitazione. Ricerche però circoscritte all’interno dell’edificio scolastico: aule, uffici, bagni.

L’idea era che i piccoli si fossero nascosti per giocare a nascondino. Mai il personale scolastico si sarebbe aspettato che i bimbi avrebbero potuto lasciare i locali dell’asilo.

Nessuna denuncia da parte dei genitori

Alla fine i genitori hanno raggiunto la scuola e hanno potuto riabbracciare i loro piccoli, sani e salvi.

Tirando le somme, la breve fuga dei bambini è durata per non più di poche decine di minuti. Ciò non toglie tuttavia nulla alla gravità dell’evento, tanto più che la strada imboccata dai bimbi è percorsa dalle automobili.

Sul posto sono infine arrivati anche i carabinieri. I familiari, da quanto si apprende al momento, non hanno sporto denuncia.