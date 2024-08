Bambina investita a Torino, Salvini innesca la polemica politica: le parole del leghista su Facebook

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È polemica per le parole del leader della Lega Matteo Salvini a proposito della morte di una bambina di 2 anni a Torino. La piccola è stata investita nel pomeriggio di lunedì 12 agosto nel parcheggio davanti all’’ospedale San Giovanni Bosco. Inizialmente erano circolate alcune voci, poi smentite, secondo cui la minore sarebbe stata intenta a chiedere l’elemosina. “Dove sono gli assistenti e i servizi sociali?”, aveva commentato indignato il ministro dei Trasporti e vicepremier sul suo profilo Facebook.

La bambina investita a Torino

La bambina, che si trovava in compagnia della madre, era in realtà in visita a uno zio ricoverato nella struttura ospedaliera del capoluogo piemontese. Lo riporta il Corriere della Sera.

Dopo essere stata travolta nel parcheggio, le sue condizioni erano parse fin da subito estremamente gravi. La piccola è infatti deceduta il giorno successivo, martedì 13 agosto, a causa dei traumi riportati.

Alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente c’era un’infermiera di 57 anni, a sua volta ricoverata in stato di choc. La donna è attualmente indagata per omicidio stradale.

Non risulterebbe invece indagata la madre della vittima.

Il commento di Matteo Salvini

“Povera piccola innocente, una preghiera per lei”, aveva prontamente scritto Salvini in un post sulla sua pagina Facebook.

“Dove sono gli assistenti e i servizi sociali che dovrebbero salvare questi bimbi da una vita di strada e furti, senza scuola e senza gioia???”, aveva aggiunto il segretario del Carroccio. Il riferimento era alla notizia diffusa inizialmente, secondo la quale la piccola sarebbe stata intenta a chiedere l’elemosina nel parcheggio.

Dello stesso tenore anche il commento di Augusta Montaruli, vice capogruppo di FdI alla Camera: “Da anni chiediamo misure per garantire la sicurezza nel parcheggio del San Giovanni Bosco. Parcheggiatori abusivi e accattonaggio con uso anche di minori sono all’ordine del giorno”.

“Per questo – proseguiva il messaggio – la notizia che una bambina sia morta non solo ci addolora profondamente ma ribadisce quanto sia necessaria una supervisione più rigorosa dell’area”.

Le reazioni della politica

Immediate le reazioni del mondo politico, in particolare da parte dell’opposizione, che ha rinfacciato al leader leghista di speculare su una tragedia.

Il primo a parlare è stato l’assessore comunale alle politiche sociali di Torino, Jacopo Rosatelli: “La bambina non si trovava in quel luogo per chiedere l’elemosina ma per visitare con la famiglia un parente ricoverato in ospedale. Dispiace che una circostanza così drammatica diventi l’occasione per una speculazione politica sull’operato dei servizi sociali”.

“Matteo Salvini e Maurizio Marrone (assessore regionale di FdI, ndr) non hanno nemmeno atteso di sapere cosa fosse davvero successo – ha criticato Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per +Europa – ma hanno subito esternato come se la bimba stesse chiedendo l’elemosina e se la fosse cercata, attaccando impropriamente Comune e assistenti sociali”.

Solo cordoglio e niente polemica, invece, da parte del sindaco di Torino Stefano Lo Russo: “La Città di Torino si stringe ai familiari della piccola in questa drammatica circostanza”, ha fatto sapere il primo cittadino.