Bambina di 3 anni uccisa da una pallottola vagante durante una sparatoria a Washington, la piccola era in auto

Una bambina di tre anni è stata uccisa da una pallottola vagante nel corso di una sparatoria in strada a Washington, negli Stati Uniti. La piccola Ty’ah Settles si trovava a bordo di un Suv che si è trovato sotto il tiro incrociato di uno scontro a fuoco. In corso le indagini della polizia.

Bambina di 3 anni uccisa da una pallottola vagante a Washington

Il fatto è avvenuto nella notte di venerdì 3 maggio a Washington, capitale degli Stati Uniti.

Secondo quanto riporta il Washington Post, la piccola Ty’ah Settles era in auto con la famiglia, seduta sul suo seggiolino, quando il Suv si è trovato in mezzo a una sparatoria in strada, nella zona sud della città.

Diversi i colpi esplosi, un proiettile ha raggiunto e ferito mortalmente la bambina. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Nessun altro è stato ferito.

Le indagini

Sul caso sta indagando la polizia, che ha recuperato i bossoli di almeno due dozzine di proiettili esplosi durante lo scontro a fuoco in strada.

Al momento non sono stati effettuati arresti, gli investigatori non sanno ancora chi fossero le persone coinvolte nella sparatoria e nemmeno quanti fossero.

Per questo il comandante della polizia del settimo distretto, LaShay Makal, ha lanciato un appello alle persone del posto, a chi possa aiutare le indagini: “Abbiamo davvero, davvero bisogno che la comunità si faccia avanti e ci aiuti”.

Sesto minorenne ucciso nel 2024

Come riporta il Washington Post, la piccola Ty’ah Settles è la 58esima persona uccisa finora quest’anno nel sud est di Washington, l’area con il più alto tasso di criminalità della città.

La bambina è la sesta minorenne uccisa da armi da fuoco in città in questi primi mesi del 2024, la più giovane dall’uccisione di Carmelo Duncan, di appena 15 mesi, ucciso anche lui mentre si trovava sul seggiolino dell’auto del padre nel dicembre 2020.