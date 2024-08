Bambina di 11 mesi cade nella vasca da bagno a Mosciano Sant’Angelo, grave in ospedale per annegamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una bambina di 11 mesi è grave in ospedale. Trasportata in elisoccorso, sta lottando per la vita a seguito di un incidente domestico. La piccola è caduta nella vasca da bagno piena d’acqua, rischiando di annegare. È accaduto a Selva Piana, nel territorio di Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo, in Abruzzo.

Incidente domestico a Mosciano Sant’Angelo

Una bambina di 11 mesi ha rischiato di morire affogata nella vasca della propria abitazione. Lanciato l’allarme, la piccola è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza in ospedale.

L’incidente di natura domestica è avvenuto domenica 11 agosto, nel tardo pomeriggio. La zona da cui è arriva la richiesta di soccorso è Selva Piana, nel territorio di Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo (Abruzzo).

Bambina di 11 mesi rischia di annegare nella vasca da bagno: è trasporta in ospedale in gravi condizioni

Al momento si trova all’ospedale Mazzini di Teramo in attesa che le condizioni migliorino. Resta grave e la prognosi è riservata.

Cosa è successo nella vasca: le dinamiche

Ancora non si sa nulla delle dinamiche che hanno portato la piccola in ospedale.

Al momento è stato ricostruito solo il motivo del rischio di annegamento, ovvero la caduta nella vasca da bagno dell’abitazione famigliare, che risultava piena.

Immediato l’allarme della famiglia nel pomeriggio, che resta in attesa di buone notizie dall’ospedale dove la piccola è ricoverata.

Incidente domestici: aumentati nel 2023

Gli incidenti domestici capitano, sono “incidenti”, ma purtroppo risultano in aumento (tra gli ultimi segnalati c’è il della bambina di 10 mesi a Roma). Solo nel 2023 si sono verificati oltre 2 milioni di incidenti nelle abitazioni.

Dati allarmanti secondo gli esperti, perché il numero cresce di anno in anno. Rispetto al 2022 sono stati segnalati +15% di incidenti domestici.

Coinvolti adulti e bambini, ma anche e soprattutto anziani. Maggiori anche gli interventi, riusciti e non, dovuti all’accesso alla tecnologia a una fascia più ampia di popolazione.