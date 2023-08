Bambina cade nel dirupo in Val di Fassa mentre passeggia con i genitori: salvata in elisoccorso dopo la paura

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Una bambina di tre anni è caduta fortuitamente in un dirupo in Val di Fassa, mentre si trovava con i genitori sul sentiero Viel del Pan a Canazei. La piccola, dopo ore di apprensione, è stata soccorsa e salvata, successivamente è stata trasportata anche in ospedale per accertamenti.

Cade nel dirupo

L’incidente è avvenuto sul sentiero Viel del Pan nei pressi del rifugio Fredarola, dove la bambina si trovava in vacanza con i genitori. Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, pare che la piccola si trovasse a passeggiare con i genitori quando è caduta nel dirupo.

A causare la caduta, a quanto pare, forse il piede messo male su un sasso. La piccola è quindi scivolata all’interno del dirupo per diversi metri, ma fortunatamente il pendio erboso sottostante ha attutito la caduta della bimba.

I soccorsi e il salvataggio

Immediata la chiamata ai soccorsi, col Numero unico 112 allertato della situazione. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori della Stazione Alta valle di Fassa con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites.

Dopo attimi di pausa, una volta in quota i soccorritori e l’equipe sanitaria hanno prestato le prime cure alla bambina, che è stata trasportata poi all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Come sta la bambina

La bimba, nata nel 2020 e residente a Montebelluna, nel Trevigiano, si trova ora ricoverata in ospedale e i medici le stanno prestando le cure del caso. Ancora non si sa nulla sulle conseguenze che la brutta caduta ha avuto su di lei, ma secondo quanto trapela non sarebbe in pericolo di vita.

Come riferito anche dall’Ansa, tra l’altro, la piccola è rimasta sempre cosciente anche dopo la caduta e l’erba sottostante ha giocato un ruolo fondamentale per attutire la caduta che sarebbe potuta essere fatale alla bimba.