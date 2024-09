Ballack ufficializza la relazione con l'amica del figlio morto, chi è la modella Sophia Schneiderhan

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La relazione ufficiale

L’ex calciatore della nazionale tedesca, che Chelsea e del Bayern Monaco Michael Ballack ha ufficializzato con un post su Instagram la relazione con la modella Sophia Schneiderhan, 23 anni, amica del figlio morto nel 2021 in un incidente.

Ballack aveva fatto parte anche della nazionale tedesca sconfitta da quella italiana nella semifinale dei Campionati mondiali di calcio del 2006, competizione che poi l’Italia vinse in finale ai rigori contro la Francia.

Fonte foto: ANSA Ballack nel 2006

L’annuncio ha creato scandalo in Germania sia in parte per la grande differenza di età fra i due, Ballack ha appena festeggiato i 48 anni, ma anche perché Schneiderhanera amica di Emilio Ballack, figlio dell’ex calciatore morto in un incidente nel 2021.

La morte del figlio di Ballack

Emilio Ballack è morto per un incidente che lo ha coinvolto mentre viaggiava di notte sul suo quad, ormai tre anni fa, mentre era in vacanza con tutta la famiglia in Portogallo, a Villas do Mar.

Secondo le ricostruzioni di quanto accaduto, il ragazzo, che all’epoca aveva solo 18 anni, si era avventurato su una strada secondaria molto accidentata che avrebbe causato il ribaltamento del suo mezzo.

Il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal quad e il peso del mezzo lo avrebbe ucciso. Emilio, come i fratelli Louis e Jordi, era figlio di Simone Lambe, all’epoca già ex moglie di Ballack.

I sospetti della relazione fino alla conferma

Erano alcuni anni che la stampa tedesca parlava di una sospetta relazione tra Michael Ballack e Sophia Schneiderhan, almeno fin dai mesi successivi alla tragica scomparsa di Emilio, quando i due si sarebbero avvicinati per la prima volta.

La conferma ufficiale è arrivata soltanto pochi giorni fa, quando proprio la ragazza ha condiviso su Instagram una foto insieme all’ex calciatore, durante una vacanza sull’isola di Sylt, nel Mare del Nord, al largo delle coste tedesche.

Qui i due avrebbero festeggiato il 48esimo compleanno dell’ex calciatore e hanno quindi deciso di rendere pubblica la loro relazione.