Balcone crollato a Milano, travolta un'auto in sosta in via Sottocorno: giù il parapetto del secondo piano

Una tragedia sfiorata, dopo quanto successo a Scampia. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto un balcone è crollato in via Sottocorno, a Milano, travolgendo un’auto parcheggiata che, fortunatamente, non era occupata da nessuno in quell’istante. L’orario dell’incidente ha fatto sì, inoltre, che nessuno fosse affacciato al parapetto.

Il balcone crollato a Milano in via Sottocorno

Secondo quanto riferito dall’Ansa, il balcone sarebbe crollato intorno alle 3 del mattino di venerdì 2 agosto.

Il parapetto di marmo e cemento è precipitato dal secondo piano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Milano, via Sottocorno, dove è caduto il balcone

Danneggiata un’auto parcheggiata

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Al momento del crollo, infatti, nessuno era sul balcone, ma nemmeno all’interno dell’auto parcheggiata e colpita dai calcinacci.

L’intervento dei vigili del fuoco

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con una gru per rimuovere i residui del balcone precipitato, mettendo in sicurezza la struttura.

Milano Today ha aggiunto che al momento sarebbero ancora ignote le cause del crollo.

Il Giorno invece riferisce della chiusura temporanea, da parte della polizia locale, per quel che riguarda la strada a senso unico e lo stop al passaggio dei pedoni tra i civici 2 e 6 di via Sottocorno a Milano.