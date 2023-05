Baiardo a Report torna a parlare di Berlusconi e Graviano: la rivelazione sui 500 miliardi investiti dal boss

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Nuove dichiarazioni di Salvatore Baiardo su Silvio Berlusconi. Nella puntata di Report in onda il 29 maggio su Rai 3, il faccendiere del boss Giuseppe Graviano avrebbe parlato di una rilevante somma di denaro investita dallo stesso Graviano in Fininvest.

Le affermazioni sulle fotografie

Nel corso della trasmissione Non è l’Arena di Massimo Giletti, Baiardo aveva già parlato del possibile coinvolgimento di Silvio Berlusconi negli affari della mafia stragista degli anni ’90 e del rapporto con il boss Giuseppe Graviano.

Baiardo aveva rivelato di aver scattato nel 1992 delle fotografie che ritrarrebbero Giuseppe Graviano, Silvio Berlusconi e il Generale Francesco Delfino seduti a un tavolino di un bar di Orta.

Fonte foto: ANSA Foto del boss Giuseppe Graviano

L’esistenza delle fotografie sarebbe poi stata smentita dallo stesso Baiardo, che più volte ha cambiato la sua versione dei fatti.

Anche l’avvocato di Silvio Berlusconi ne avrebbe negato l’esistenza, mentre quello di Paolo Berlusconi avrebbe smentito un’altra dichiarazione di Baiardo, che aveva affermato di avergliele mostrate nel suo studio.

Le nuove dichiarazioni a Report

Facendo riferimento alle fotografie, nella puntata andata in onda il 29 maggio su Rai 3, il giornalista di Report ha chiesto a Bairdo: “Cosa ci faceva Berlusconi in compagnia di Graviano? Qual era l’occasione di quell’incontro?“.

Ai microfoni nascosti di Report, il faccendiere dei Graviano ha dichiarato che la motivazione ufficiale era una visita al genero che abitava proprio a Orta, ma quella reale era incontrare Graviano per parlare della nascita di Forza Italia.

In più, ha detto Baiardo, “C’era anche la questione di Riina“. “Quindi Berlusconi sapeva già tutto” ha replicato il giornalista.

Le fotografie di quell’incontro, Baiardo afferma di averle scattate di nascosto dall’ex premier.

Gli accordi per ottenere benefici

Il giornalista di Report ha poi chiesto per quale motivo i fratelli Graviano abbiano aspettato 25 anni per far emergere la questione invece di ricattare Berlusconi prima.

“Questi sono importanti” ha dichiarato Baiardo, facendo il gesto dei soldi con la mano. “Se lo bastonano subito, l’impero che hanno lì, svanisce“.

Allora il giornalista lo ha incalzato, cercando di capire quale fosse la cifra investita da Graviano in Fininvest. “Quanto c’è in ballo, oltre i famosi 20 miliardi di lire che sono un antipastino?” chiede il giornalista. “Erano un antipastino anni fa, adesso c’è un impero” replica Baiardo.

“Vuol dire che Graviano ha investito molto di più – continua il giornalista -. Secondo te quanto? 200 miliardi di vecchie lire?”. “500″ replica Baiardo, che continua: “Pensa il cretino che brucia tutto così”.

“Quindi Graviano non ha potuto raccontare nulla di Berlusconi per 25 anni perché pensava che bruciandogli l’azienda sarebbero bruciati anche i suoi soldi” dice il giornalista. Baiardo fa sì con il capo.

Il ricatto di Graviano arriverebbe adesso, secondo Baiardo, “per fargli accelerare i vecchi accordi, perché è ancora in grado di farlo”.

Nel frattempo, però, dice Baiardo “abbiamo ottenuto di cambiare il presidente della Cassazione“.