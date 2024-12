Badante abbandona anziana di 90 anni a Napoli, lasciata senza cibo e in sedia a rotelle per due giorni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Casalnuovo, in provincia di Napoli, un’anziana di 90 anni è stata abbandonata dalla sua badante senza acqua e senza cibo per quasi due giorni. La signora è rimasta sulla sedia a rotelle. È stato uno dei figli ad avvertire i carabinieri, dopo avere cercato inutilmente di contattare la badante. L’anziana è stata salvata e ora i militari lavorano per accertare eventuali responsabilità.

Anziana abbandonata dalla badante

Il figlio dell’anziana, che vive in Lombardia, ha chiamato il 112 non riuscendo a comunicare con la madre. La donna, infatti, non possiede né uno smartphone né un’utenza fissa.

Si sono immediatamente messi in azione i militari della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, che si sono recati nell’abitazione al quarto piano della palazzina trovando la donna sulla sedia a rotelle.

Casalnuovo di Napoli è un comune di oltre 45.000 abitanti alle porte del capoluogo campano

Cosa hanno trovato i carabinieri

È stata l’anziana stessa a sbloccare dall’interno la serratura della porta di casa. Per il resto, le gambe inferme e la costrizione sulla sedia a rotelle le hanno impedito di compiere le più elementari azioni, come cucinarsi qualcosa o anche solo aprire il frigorifero. Poco dopo è arrivata anche la figlia della 90enne, allertata dal fratello.

Anche i militari hanno cercato di mettersi in contatto con la badante, che nel frattempo ha forse fatto ritorno nell’Est Europa.

Altri casi

Nello stesso giorno sono emerse altre due storie correlate a badanti infedeli. A Rimini una coppia di ucraini di 55 e 48 anni, con regolare contratto da assistenti familiari, si sarebbe impossessata del bancomat della donna ultra 80enne di cui si sarebbero dovuti prendere cura.

Oltre a prelievi e spese per quasi 60.000 euro, i due avrebbero spesso lasciato da sola la donna che versa in uno stato confusionale. L’anziana sarebbe spesso caduta a causa delle sue condizioni.

E ad Agliano Terme, in provincia di Asti, una badante albanese di 47 anni sarebbe riuscita a farsi consegnare oltre 170.000 euro dalla coppia che assisteva. La donna è ora accusata di circonvenzione di incapace aggravata.