Bacoli, anziano spara alla moglie e si barrica in casa: i carabinieri negoziano

Un uomo di 80 anni si è barricato in casa a Bacoli, comune del Napoletano, dopo aver sparato alla moglie. In corso i tentativi dei carabinieri per convincerlo a uscire dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, l’anziano avrebbe ferito la coniuge di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Le prime ricostruzioni

I motivi che avrebbero portato l’80enne a sparare alla moglie non sono ancora chiari. Dopo avere esploso due colpi di pistola contro la coniuge, l’anziano si è barricato in casa.

La 77enne è stata soccorsa e portata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per il ricovero. La donna rimane in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il negoziato

Nel frattempo i carabinieri hanno circondato l’abitazione dove si è rinchiuso l’anziano e un militare del comando provinciale sta tentando una negoziazione per convincere l’uomo a uscire e consegnarsi alle forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento…