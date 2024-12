Baba Vanga e le profezie per il 2025, la previsione sulla guerra in Siria preoccupa tutti

Sono fosche le profezie di Baba Vanga per il 2025: in una delle sue (presunte) previsioni la mistica bulgara deceduta nel 1996 aveva parlato di una catastrofica guerra fra Occidente e Oriente, in seguito alla caduta della Siria. La fuga del dittatore siriano Bashar al-Assad a Mosca, in seguito alla presa di Damasco da parte dei ribelli, preoccupa chi crede a questo genere di pronostici.

La profezia di Baba Vanga sul 2025

Baba Vanga è soprannominata “la Nostradamus dei Balcani”. Negli anni è diventata famosa per avere profetizzato ogni sorta di catastrofe mondiale.

Secondo alcune fonti, Baba Vanga avrebbe affermato che “quando la Siria cadrà, una grande guerra tra l’Occidente e l’Oriente seguirà. In primavera, un conflitto si accenderà in Oriente, portando a una Terza Guerra Mondiale che distruggerà l’Occidente”.

La profezia non è supportata da alcuna fonte verificabile: nessuno può affermare che Baba Vaga abbia effettivamente pronunciato tali parole di sventura. Difficilissimo, dunque, fare una distinzione fra ciò che la donna avrebbe detto e ciò che le si attribuisce. Il tam-tam social in risposta alla cronica curiosità su tale genere di “notizie” contribuisce alla loro diffusione.

Quattro fronti di scontro fra Occidente e Oriente

La profezia (o presunta tale) si inserisce nel solco di almeno quattro fronti caldissimi, che vedono la contrapposizione fra Occidente e Oriente.

C’è prima di tutto il conflitto fra Russia e Ucraina con Putin che ha più volte agitato lo spettro dell’atomica.

Ci sono le tensioni fra Israele e Hamas, i cui fronti si sono allargati fino all’Iran e alla porzione di Yemen abitata dagli Huthi.

C’è la crescente pressione della Cina su Taiwan, con gli Stati Uniti pronti a intervenire in difesa dell’indipendenza dell’Isola.

E ci sono, ormai da anni, le provocazioni della Corea del Nord contro Usa, Giappone e Corea del Sud con tanto di lancio di missili in mare.

Realizzazione alle porte?

Alcuni sostengono che questi eventi confermino le presunte visioni di Baba Vanga. Ma per quanto riguarda la fine del mondo, chi vivrà vedrà: la primavera, d’altra parte, non è poi così lontana.