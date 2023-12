Azzurra Marotta Maser morta a 14 anni di tumore al pancreas, lo stesso di Fedez: era riuscita a conoscerlo

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Si è spenta, a soli 14 anni, Azzurra Marotta Maser: un anno fa la 14enne (figlia di un avvocato di Montebelluna) aveva conosciuto il suo idolo Fedez, che come lei aveva ricevuto la diagnosi di tumore al pancreas. A dare la notizia è stato Rudy Zanatta, presidente dell’associazione “Sogni”, che aveva reso possibile l’incontro con il cantante.

La diagnosi del tumore e la lotta

La diagnosi di tumore al pancreas era arrivata nel febbraio del 2019: Azzurra aveva iniziato subito le terapie ed era riuscita a prendere il diploma di terza media, sostenendo l’esame in ospedale.

Fiduciosa e positiva fino all’ultimo, si era iscritta di recente al Liceo Veronese di Montebelluna. Nelle ultime settimane, tuttavia, le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Fonte foto: ANSA Fedez esce dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano con la moglie Chiara Ferragni

Oggi l’intera famiglia Maser ne piange la scomparsa. Il funerale sarà celebrato lunedì 4 dicembre nella chiesa parrocchiale di Coste.

L’incontro con Fedez

Nel luglio del 2022 Azzurra era comparsa in una foto, diventata virale, che immortalava la famiglia Marotta con Chiara Ferragni e Fedez.

La famiglia e i due influencer l’avevano scattata nel backstage di un concerto in Piazza Duomo a Milano.

A realizzare il desiderio della piccola erano stati Rudy Zanatta, presidente dell’associazione “Sogni”, e il padre, che aveva portato la sua famiglia a Milano con la scusa di una visita medica legata alle cure della ragazza.

Azzurra si era ritrovata in piazza Duomo e solamente in quel momento era stato rivelato all’allora 12enne che non c’era nessuna visita medica e che stava per incontrare Fedez e Chiara Ferragni.

La piccola aveva quindi scattato alcune fotografie con loro, per poi assistere alle prove del concerto LoveMi 2022.

In seguito, il giorno dell’evento, Fedez aveva detto dal palco di sentirsi “molto fortunato” per aver sconfitto il tumore ed essere tornato a cantare dopo pochissimo tempo.