Azouz Marzouk torna sulla strage di Erba e scagiona Olindo Romano e Rosa Bazzi: "Fu un commando di esperti"

Secondo Azouz Marzouk i colpevoli della strage di Erba non sarebbero Olindo Romano né Rosa Bazzi. Lo ha riferito ai microfoni di ‘TgCom24’, ai quali ha sottolineato che secondo lui “erano professionisti“.

Il caso è ritornato sotto i riflettori dei media a seguito della notizia sul via libera alla possibilità di una revisione del processo di cui si sarà soltanto dal 1° marzo, giorno in cui è fissata la prima udienza. Azouz Marzouk, ricordiamo, era il marito di Raffella Castagna e padre del piccolo Youssef, vittime della mattanza insieme a Paola Galli e Valeria Cherubini. Dopo il primo grado, tuttavia, Azouz Marzouk cambiò idea sui coniugi romano.

Un’idea che è rimasta la stessa: “Non credo che quei due lì siano esperti di coltelli e di come usarli”, dice Marzouk all’inviato. Quest’ultimo gli ricorda che i coniugi Romano, durante la loro confessione, rivelarono particolari che potevano essere noti soltanto agli inquirenti o agli assassini. Marzouk risponde: “Quella confessione arrivò per ultima, dopo che avevano visto foto e messo insieme i pezzi”, ma precisa che comunque non ha idea su chi abbia massacrato la sua famiglia. E le liti nel condominio? “Non mi pare che per un litigio si possa arrivare ad uccidere”.