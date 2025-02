Azioni Stellantis in picchiata dopo i numeri del 2024, crollano ricavi e utili. E Salvini attacca l'Europa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Per Stellantis si chiude un 2024 molto difficile, come anche per altri big del settore auto. Il gruppo guidato da John Elkann ha chiuso l’anno con ricavi in calo del 17% e profitti in picchiata del 70%. Numeri preoccupanti che hanno spinto le azioni giù in Borsa, mente il ministro dei Trasporti Matteo Salvini parla di dati “drammatici”.

Stellantis, titolo giù in Borsa

Borse europee in rialzo nella giornata di oggi, mercoledì 26 febbraio, nonostante le incertezze legate agli sviluppi geopolitici internazionali.

Mentre molti titoli guadagnano, a Piazza Affari si registra il profondo rosso delle azioni Stellantis, con il titolo che è arrivato a perdere oltre il 5%.

Fonte foto: ANSA

A preoccupare gli investitori i risultati del 2024 e le previsioni prudenti per il 2025 del gruppo nato dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot.

Profitti in calo del 70% nel 2024

Stellantis ha infatti chiuso il 2024 con un calo degli ordini e delle vendite del 12% e con ricavi netti pari a 156,9 miliardi di euro, il 17% in meno rispetto al 2023.

Profitti in picchiata, l’utile netto è di 5,5 miliardi di euro, in calo del 70% rispetto all’anno precedente.

Ricavi e margini in calo, anche sotto le previsioni, più che dimezzato il dividendo: 0,68 euro per azione quello proposto, contro gli 1,55 euro del 2023.

“Nonostante il 2024 sia stato un anno di forti contrasti per l’azienda, con risultati al di sotto del nostro potenziale, abbiamo raggiunto importanti traguardi strategici”, ha detto il presidente di Stellantis John Elkann.

Le previsioni per il 2025

Per il 2025 Stellantis stima una crescita “positiva” dei ricavi netti, un margine di reddito operativo positivo sotto il 10% e un flusso di cassa industriale “positivo”, che nel 2024 è stato negativo per 6 miliardi.

Per quest’anno è prevista l’uscita sul mercato di 10 nuovi modelli di auto.

Va intanto avanti la ricerca del nuovo amministratore delegato del gruppo dopo l’addio di Carlos Tavares, la nomina è attesa entro la metà dell’anno.

Salvini: “Dati drammatici”

Quelli di Stellantis sono dati “drammatici” secondo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

“Spero ci sia al più presto un ministro dei trasporti tedesco in carica, perché i dossier aperti sono tanti, a partire da quello dell’auto”, ha dichiarato alla stampa estera, secondo quanto riporta Ansa.

“I dati di Stellantis sono drammatici, non occorreva uno scienziato per capire che il suicidio imposto da Bruxelles nel nome dell’auto elettrica avrebbe avuto morti e feriti tra gli operai e gli ingegneri, non tra i politici”.