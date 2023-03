Avvocatessa accoltellata a Filottrano dal suo assistito: riesce a fuggire e chiedere aiuto, 60enne fermato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un uomo di 60 anni ha aggredito e accoltellato un’avvocatessa 35enne, sua amministratrice di sostegno, a Filottrano, in provincia di Ancona. La donna, colpita alla spalle, è riuscita a fuggire e chiamare i soccorsi. L’uomo è stato fermato dai carabinieri e potrebbe essere arrestato per tentato omicidio.

Avvocatessa 35enne accoltellata dall’assistito

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 30 marzo 2023 a Filottrano, nella frazione Cantalupo, in provincia di Ancona. Secondo quanto riferito dai media locali un uomo di 60 anni ha impugnato il coltello e colpito la donna alle spalle ferendola gravemente.

La 35enne, amministratrice di sostegno dell’uomo che avrebbe problemi psicologici e fisici, è stata colpita con diversi fendenti a collo e schiena, ma nonostante le ferite sanguinanti è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La richiesta d’aiuto e l’intervento

Arrivata in strada, la donna è riuscita ad attirare l’attenzione di un taxi sanitario che stava passando di lì e che avrebbe dovuto accompagnare l’uomo all’ospedale per le terapie a cui si dovrebbe periodicamente sottoporre. Così la donna è stata soccorsa e porta all’ospedale di Torrette.

I medici l’hanno visitata e le coltellate sembrerebbero non aver raggiunto organi vitali. Le ferite, seppur gravi, non destano quindi preoccupazioni e la donna è rimasta ricoverata in ospaedale.

Il raptus e l’aggressione: 60enne fermato

Non è chiaro cosa abbia potuto causare l’aggressione da parte dell’uomo. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 16 la 35enne era arrivata a casa del suo assistito e i due stavano parlando come sempre, ma da un momento all’altro c’è stato lo scatto d’ira.

Il 60enne avrebbe quindi preso in mano un coltello da cucina e l’avrebbe ripetutamente colpita alle spalle, ferendola a collo e schiena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Osimo e di Filottrano, insieme a un altro equipaggio del 118. La 35enne, sotto choc, è stata portata al pronto soccorso, così come il 60enne che è stato accompagnato in ospedale mentre si trovava in uno stato di forte agitazione.

Le forze dell’ordine, al termine degli accertamenti, hanno disposto il fermo per il 60enne che potrebbe essere arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’arma è stata già recuperata all’interno dell’abitazione e sequestrata.