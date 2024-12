Avs contro la Rai accusata di aver oscurato nei telegiornali la notizia del corteo contro il ddl Sicurezza

Nuova protesta contro i telegiornali della Rai. Secondo Alleanza verdi e sinistra (Avs), che già ha promesso un intervento in parlamento nelle prossime ore, i notiziari del servizio pubblico hanno ignorato una notizia di interesse nazionale, vale a dire quella relativa al corteo svoltosi a Roma contro il ddl Sicurezza a cui hanno partecipato, a detta degli organizzatori della manifestazione, circa 100mila persone.

Avs contro la Rai: “Telegiornali hanno oscurato il corteo di Roma”

Sabato 14 dicembre, a Roma, sono scese in piazza migliaia di persone che hanno criticato aspramente il ddl Sicurezza. Durante la manifestazione è anche apparsa una gigantografia di Giorgia Meloni che bacia Benito Mussolini. L’iniziativa è durata diverse ore ed ha avuto una eco nazionale. Eppure, secondo Alleanza verdi e sinistra, la Rai ha snobbato l’evento nei suoi tg.

“Questa sera – scrive in una nota il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristoforo – i telespettatori del Tg1 hanno potuto seguire servizi sui cortei che ci sono stati oggi in Georgia e in Corea del Sud. Peccato che del corteo con migliaia di persone che ha sfilato per le vie di Roma e ha riempito piazza del Popolo, al di là di un veloce richiamo nel servizio politico sulle opposizioni, non ci sia stata traccia”.

Fonte foto: ANSA Manifestanti in protesta al corteo contro il ddl Sicurezza

De Cristoforo ha promesso che la vicenda sarà discussa nelle sedi opportune nelle prossime ore: “Una dimenticanza davvero singolare e un pessimo segnale per il servizio pubblico televisivo, di cui i vertici Rai dovranno spiegare in Commissione di Vigilanza”.

ddl Sicurezza, chi ha preso parte alla protesta

Al corteo hanno preso parte tanti politici dell’opposizione, associazioni, studenti e sindacati tra cui membri di CGIL, Fiom e Anpi.

Presenti anche diversi artisti tra cui Valerio Mastandrea, Elio Germano e Michele Riondino. Quest’ultimo ha scandito: “Oggi bisogna essere qui e non altrove perché con questo ddl vogliono criminalizzare il pensiero critico”.

Boldrini contro il governo Meloni: “Stile orbaniano”

Tra i messaggi dei politici, molto duri quelli pronunciati da Laura Boldrini del Pd e da Angelo Bonelli di Avs.

“Il ddl sicurezza ha l’unico obiettivo di reprimere il dissenso pacifico e criminalizzare l’attivismo. Chi protesta facendo con il proprio corpo un blocco stradale rischia due anni di detenzione”, ha tuonato Boldrini che ha anche parlato di “stile orbaniano” in riferimento al governo Meloni.

Bonelli ha descritto il progetto come “un disegno di legge illiberale” che “trasforma in narcotrafficanti tremila aziende che coltivano la canapa, causando il licenziamento di circa 15 mila lavoratori e lavoratrici”.