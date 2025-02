Avs contro Donald Trump jr a caccia di anatre a Venezia, accuse al figlio del tycoon: "Uccide specie protetta"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Polemiche da parte di Avs attorno a Donald Trump jr, il figlio del presidente americano, dopo che in un video è stato immortalato mentre caccia anatre a Venezia in un’area protetta. La vicenda è giunto in Consiglio regionale veneto con un’interrogazione di Europa Verde e in Parlamento con la richiesta di intervento del ministro Pichetto Fratin.

Donald Trump jr a Venezia caccia specie protette

A denunciare il caso, testimoniato dal filmato con protagonista Donald Trump jr a caccia in quel di Venezia, è il consigliere Andrea Zanoni, che ha aperto la pista alla protesta di Avs in Parlamento.

“L’attuale governo Meloni sembra sia ormai tenuto al guinzaglio dal nuovo corso politico degli Usa” ha dichiarato all’Ansa Zanoni, menzionando inoltre “esercitazioni militari dell’Usaf in aree protette dall’UE nel trevigiano”.

“Ora il figlio di Trump a caccia di specie protette nella laguna di Venezia. Il Veneto e l’Italia non sono proprietà Usa” ha ammonito.

Dove è stato girato il video di Donald Trump jr

Il video in questione è stato diffuso da un portale statunitense specializzato, The Global Hunt for Adventure. Qui Donald Trump jr appare circondato da anatre e quaglie durante una battuta di caccia, e rilascia un’intervista.

Andrea Zanoni sostiene che le riprese siano state effettuate a Valle Pierimpiè, nella zona di Campagna Lupia, un’area soggetta a rigide normative ambientali dell’Ue e parte della Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione della laguna medio-inferiore di Venezia.

“In un frame del video, peraltro, Trump apparirebbe mentre descrive le anatre abbattute, tra le quali si scorge in primo piano una Casarca”, ha chiarito Zanoni, riferendosi a una tipologia di anatra dalla colorazione arancio-ruggine, considerata molto rara in Europa.

La protesta di Avs e del Pd

Alla protesta di Avs si aggiunge quella del Pd, con la consigliera comunale Monica Sambo che ha sottolineato il “fatto gravissimo, inaccettabile che vengano uccise specie protette nella laguna di Venezia, un ambiente protetto e che dovrebbe essere tutelato”.

La consigliera ha poi auspicato che, in quanto figlio del presidente Usa, Donald Trump jr non riceva un trattamento di favore, ma “venga perseguito come qualsiasi altro cittadino”.

Chi è Donald Trump jr

Donald Trump jr è il figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. A 46 anni, si trova spesso al fianco del padre, ma la sua rilevanza è marginale, non ricoprendo un ruolo definito nell’entourage.

Durante il primo mandato di Trump fu infatti il fratello minore, Eric, a gestire l’azienda in assenza del padre. Considerato per certi versi la “pecora nera” della famiglia, Donald jr ha avuto problemi legali e personali, come un arresto per ubriachezza nel 2001 e una passione controversa per la caccia.

Nella vita privata, ha divorziato dalla moglie Vanessa Haydon, con cui ha avuto cinque figli, ed è attualmente legato a Kimberly Guilfoyle.